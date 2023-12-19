Названо 12 найцікавіших закусок, які можна приготувати до святого столу

Різдво – час веселощів і святкування з близькими. Але разом із цими радощами може прийти і стрес, пов'язаний із приготуванням святкової їжі.

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Якщо ви хочете заощадити час і сили, приготувавши різдвяні закуски заздалегідь, у вас є багато варіантів. Ідеями поділились на сайті romper.

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Ось кілька ідей для різдвяних закусок, які можна приготувати заздалегідь:

Вінок із хумусу

Цей легкий і смачний вінок із хумусу ідеально підходить для вечірок. Просто змішайте хумус, помідори та петрушку, а потім викладіть суміш у формі вінка.

Різдвяний вінок із антипасто

Цей вінок із антипасто - ще один чудовий варіант для вечірок. Просто насадіть на шпажки свої улюблені закуски з антипасто, а потім викладіть їх у формі вінка.

Сирна кулька Сніговик

Ці сирно-вершкові кульки - це класична різдвяна закуска, яка завжди користується популярністю. Просто змішайте сир, вершкове масло, часник і зелень, а потім сформуйте суміш у формі сніговиків.

Різдвяна ялинка з піци

Ці піца-ялинки - це веселий і смачний варіант для святкових вечірок. Просто розкачайте тісто для піци, викладіть на нього овочі та сиро, а потім наріжте тісто на смужки. Згорніть смужки у формі ялинки і запечіть у духовці.

Дип зі шпинатом і артишоками для повільного приготування

Цей густий і кремовий соус ідеально підходить для подачі з грінками, креветками або іншими інгредієнтами. Просто додайте всі інгредієнти в мультиварку і готуйте на повільному вогні протягом кількох годин.

Святкова сирна дошка

Святкова сирна дошка - це завжди безпрограшний варіант для будь-якої вечірки. Просто наповніть дошку своїми улюбленими видами сиру, фруктами, горіхами та іншими інгредієнтами.

Сирні шматочки солодкої картоплі

Ці хрусткі і пікантні шматочки солодкої картоплі - це чудовий варіант для святкової закуски. Просто змішайте солодку картоплю, сир, спеції та яйця, а потім сформуйте суміш у формі шматочків. Обсмажте шматочки на маслі до золотистого кольору.

Невеликі капрезе

Ці маленькі капрезе - це ідеальний варіант для швидкої і легкої закуски. Просто наріжте помідори, моцарелу та базилік на маленькі шматочки і викладіть їх на шпажки.

Фініки в беконі з козячим сиром

Ці оригінальні і смачні закуски обов'язково сподобаються вашим гостям. Просто начиніть фініки козячим сиром, загорніть їх у бекон і запечіть у духовці.

Вершково-ковбасно-сирний соус

Цей густий і кремовий соус ідеально підходить для подачі з грінками, макаронами або іншими інгредієнтами. Просто змішайте ковбасу, сир, вершки та спеції, а потім прогрійте соус на плиті.

Техаська ікра

Ця пікантна і смачна закуска ідеально підходить для святкового столу. Просто змішайте ковбасу, бекон, сир, томатну пасту та інші інгредієнти, а потім запечіть суміш у духовці.

П'яна закуска Брі

Ця соковита і ароматна закуска обов'язково сподобається вашим гостям. Просто змішайте сир Брі, бекон, сир, вершки та інші інгредієнти, а потім запечіть суміш у духовці.

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