Справжній делікатес: як приготувати курячі лапки за китайським рецептом
Хочете спробувати щось нове і незвичайне? Приготуйте курячі лапки по-китайськи! Ця страва може здатися дивною, але вона неймовірно смачна та корисна.
Спробуйте цю екзотичну закуску, і вона вам обов'язково сподобається. Рецептом цієї незвичної страви поділились на сайті noviydoctor.com.
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Чим корисні курячі лапки?
- Містять колаген, який робить шкіру пружною.
- Багаті на вітаміни групи В, А, РР, К, Е.
- Містять кальцій, цинк, калій, натрій, фосфор, мідь.
Інгредієнти:
- Курячі лапки - 500 г
- Соєвий соус - 50 мл
- Кунжут - 1 ст. л.
- Цукор - 1 ст. л.
- Соняшникова олія - 3-4 ст. л.
- Вода - 80 мл
Приготування:
- Видаліть пазурі з курячих лапок.
- Ретельно промийте лапки.
- Закип'ятіть воду, посоліть і варіть лапки 15 хвилин.
- Відставте лапки вбік.
- У сковороді нагрійте олію, додайте цукор і розтопіть його.
- Додайте лапки, накрийте кришкою і тушкуйте 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Влийте соєвий соус і воду, тушкуйте під кришкою ще 5 хвилин.
- Зніміть кришку і тушкуйте, поки не випарується рідина, а лапки не карамелізуються.
- Зніміть з вогню, посипте кунжутом.
Смачного!
Поради:
- За бажанням додайте свіжу зелень.
- Можна використовувати більше соєвого соусу.
- Їжте лапки руками, висмоктуючи маринад.
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