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Справжній делікатес: як приготувати курячі лапки за китайським рецептом

Ігор Романько

Як зробити курячі лапки в глазурі

Хочете спробувати щось нове і незвичайне? Приготуйте курячі лапки по-китайськи! Ця страва може здатися дивною, але вона неймовірно смачна та корисна.

Спробуйте цю екзотичну закуску, і вона вам обов'язково сподобається. Рецептом цієї незвичної страви поділились на сайті noviydoctor.com.

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Чим корисні курячі лапки?

  • Містять колаген, який робить шкіру пружною.
  • Багаті на вітаміни групи В, А, РР, К, Е.
  • Містять кальцій, цинк, калій, натрій, фосфор, мідь.

Інгредієнти:

  • Курячі лапки - 500 г
  • Соєвий соус - 50 мл
  • Кунжут - 1 ст. л.
  • Цукор - 1 ст. л.
  • Соняшникова олія - ​​3-4 ст. л.
  • Вода - 80 мл

Приготування:

  1. Видаліть пазурі з курячих лапок.
  2. Ретельно промийте лапки.
  3. Закип'ятіть воду, посоліть і варіть лапки 15 хвилин.
  4. Відставте лапки вбік.
  5. У сковороді нагрійте олію, додайте цукор і розтопіть його.
  6. Додайте лапки, накрийте кришкою і тушкуйте 10 хвилин, періодично помішуючи.
  7. Влийте соєвий соус і воду, тушкуйте під кришкою ще 5 хвилин.
  8. Зніміть кришку і тушкуйте, поки не випарується рідина, а лапки не карамелізуються.
  9. Зніміть з вогню, посипте кунжутом.

Смачного!

Поради:

  • За бажанням додайте свіжу зелень.
  • Можна використовувати більше соєвого соусу.
  • Їжте лапки руками, висмоктуючи маринад.

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