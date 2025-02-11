Справжні велетні: топ найбільших порід котів

Великі породи котів приваблюють не лише своїми вражаючими розмірами, а й граціозністю, яка не поступається меншим представникам родини котячих. Однак такі тварини потребують достатнього простору, тому їм краще жити у великих квартирах або будинках із двором.

В іншому випадку їм може бракувати місця для активності. Фокус зібрав найвідоміші великі породи кішок та пропонує познайомитися з ними ближче.

Саванна

Саванна – рекордсмен серед найвищих домашніх кішок. Її зріст може досягати 43,5 см у холці, а вага – понад 15 кг. Розміри тварини залежать від ступеня спорідненості з диким сервалом: найбільшими є представники F1 і F2 (нащадки першого та другого покоління).

Порода з’явилася у 1986 році завдяки американській заводчиці Джуді Френк, яка схрестила африканського сервала з домашньою сіамською кішкою. Перші представники породи народилися 7 квітня 1986 року, а через три роки з’явилися кошенята, що стали стандартом для саванн. Уже в середині 1990-х порода набула популярності та була офіційно визнана.

Мейн-кун

Мейн-кун – одна з найбільших серед домашніх порід, що не є гібридами диких котів. Довжина їхнього тіла може перевищувати 1 метр, а вага – сягати понад 11 кг (хоча в середньому вони важать близько 8 кг). Повністю дорослими ці кішки стають лише у віці 3-5 років.

Походить ця порода з Нової Англії. Вони відомі не лише ефектною зовнішністю (виразні очі, великі вуха, пухнаста шерсть), а й дружелюбним характером. Мейн-куни добре ладнають із дітьми, собаками, обожнюють компанію господаря, проте залишаються незалежними та самостійними.

Норвезька лісова кішка

Норвезька лісова кішка має багато спільного з мейн-куном, особливо в розмірах – її вага може сягати 10 кг. Вона зберегла свої мисливські інстинкти та любить полювати навіть на іграшки.

Попри значні габарити, ця порода відрізняється ласкавістю та доброзичливістю. Вона цінує похвалу, любить спілкуватися з господарем і стає справжнім відданим другом. Як тільки "норвежець" визнає людину своєю, між ними встановлюється міцний зв’язок.

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Регдол

Регдол – велика мускулиста кішка з пишною шерстю, яка може важити до 9 кг. Назва породи (ragdoll – "ганчіркова лялька") пов’язана з її здатністю повністю розслаблятися на руках у людини.

Перші регдоли з’явилися у 1960-х у Каліфорнії в результаті схрещування персидської та бірманської порід. Вони мають спокійний характер, невибагливі, легко пристосовуються до нових умов та відзначаються незворушністю.

Хайленд

Хайленд – порода, яка ще перебуває на стадії становлення, але вже відома своїми великими розмірами. Їхня вага може досягати 11 кг. Вони бувають як короткошерстими, так і довгошерстими, а їхньою головною особливістю є загнуті вушка.

Ці кішки надзвичайно лагідні та привітні. Вони легко йдуть на контакт, люблять муркотіти та прив’язуються до господаря. Від скоттіш-фолдів хайленди успадкували витонченість у поведінці, вихованість та відсутність агресії.

Британська короткошерста

Хоча британська короткошерста – найменша в цьому списку, вона все одно залишається однією з найбільших домашніх порід. Її вага може перевищувати 8 кг.

Ця порода походить від римських домашніх кішок, відомих своїми мисливськими навичками та силою. Сучасні британці – це спокійні, прив’язані до власника кішки, які чудово ладнають із домочадцями та іншими тваринами. Однак вони не люблять, коли їх беруть на руки.

Чаузі

Чаузі – екзотична порода з диким корінням, яка вважається однією з найдорожчих у світі. Ці кішки мають довге тіло, стрункі ноги та важать понад 11 кг.

Вони походять від джунглевих кішок, але сучасні чаузі значно віддалені від своїх диких предків. Вони мають домашній темперамент, поєднуючи незалежність і товариськість. Вони добре уживаються з іншими тваринами, хоча можуть проявляти характер при недбалому поводженні.

Ці великі породи вражають не лише своїми розмірами, а й унікальними рисами характеру. Незалежно від того, яку з них ви оберете, ці кішки стануть справжніми компаньйонами та прикрасою будь-якого дому.

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