На Марсі виявили вулкан висотою 9 кілометрів: спричинив появу нових загадок

Завдяки зусиллям астрономів з Інституту SETI та NASA було виявлено гігантський вулкан заввишки 9 км і діаметром 450 км у добре відомому регіоні Марса неподалік від екватора. Попри численні знімки цієї місцевості, зокрема і з 1971 року від "Маринера-9", лише сучасні орбітальні зонди дозволили науковцям ідентифікувати приховану вулканічну структуру.

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Нове відкриття, розташоване на межі регіонів Лабіринт Ночі та Долини Маринер, викликало низку питань та загадок, які ще належить розгадати. По-перше, незважаючи на те, що вулкан, безсумнівно, був активним протягом тривалого періоду в ранній історії Марса, його точний вік досі невідомий. По-друге, незрозуміло, чи можуть відбуватися нові виверження, адже є ознаки відносно недавніх вивержень. Про це пише Space.

Однак, найбільш захопливим аспектом є можливість існування життя на Марсі. Поєднання тривалого вулканічного тепла та наявності льоду з колишнього льодовика під вулканічними відкладеннями може створити сприятливі умови для розвитку форм життя. Тому цей вулкан є пріоритетним місцем для пошуку ознак позаземного життя.

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Крім того, якщо лід розташований неглибоко під поверхнею біля екватора, це відкриває перспективи для майбутніх марсіанських експедицій щодо видобутку води та створення ракетного палива з водню та кисню.

Хоча нове відкриття спричинило низку запитань, воно також представляє захопливі можливості для подальшого дослідження та розуміння геологічної та потенційно біологічної історії Червоної планети.

Нагадаємо, у французькому лісі знайшли 10-метрову кістку, яка належала титанозавру.

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