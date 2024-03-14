У французькому лісі знайшли 10-метрову кістку, яка належала титанозавру

Неймовірна знахідка потрапила до рук 25-річного палеонтолога-аматора Деміена Боскетто під час звичайної прогулянки із собакою в лісовій місцевості на півдні Франції. Серед природних пейзажів хлопець випадково натрапив на гігантську кістку, що визирала з-під землі біля краю урвища.

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Подальші дослідження виявили, що це 10-метрова скам'янілість – частина скелета титанозавра, представника роду довгошиїх завроподів, які процвітали наприкінці крейдяного періоду близько 66 мільйонів років тому. Боскетто розповідає, що все відбувалося, як під час звичайного вигулу собаки, поки земляний зсув не оголив гігантські кістки різних скелетів. Про це пише Futurism.

Аматор повідомив про знахідку місцеву культурну асоціацію, що спеціалізується на археології та палеонтології. Експерти були вражені унікальністю відкриття – завдяки майже оригінальному анатомічному розташуванню кісток, вони зможуть представити широкому загалу анатомічні особливості цих доісторичних тварин.

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За словами члена асоціації Жан-Марка Вейссьєра, найбільш захопливим є те, що вчені отримали анатомічно повний скелет титанозавра – довгошиєї завроподової тварини. Місцевість, де були знайдені скам'янілості, тепер називають "кістковим пластом" через численні кістки та інші палеонтологічні знахідки. Крім титанозавра, тут виявлено рештки рослиноїдного рабдодона та хижих тероподів.

Дослідники оцінюють ступінь збереженості скелета титанозавра в 70%. Цікаво, що ці завроподи були одними з найбільших динозаврів крейдяного періоду з довжиною від голови до хвоста до 25 метрів. Хоча в інших частинах Європи раніше знаходили рештки титанозаврів, ця скам'янілість вирізняється своєю майже недоторканістю – вченим навіть вдалося виявити деякі сполучні тканини.

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