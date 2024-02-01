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На марокканському пляжі виявили сліди людських ніг віком 90 000 років (фото)

Анастасія Крищук

На марокканському пляжі виявили сліди людських ніг віком 90 000 років (фото)

Археологи виявили сліди, які датуються 90 000 років тому. Знахідка була зроблена на пляжі в Лараш, Марокко.

Використовуючи оптично стимульоване люмінесцентне датування, передовий метод, який встановлює останній вплив тепла або сонячного світла на певні мінерали, команда змогла визначити вік. Група Homo sapiens, яка складалася з кількох поколінь, ходила по пологому пляжу, повідомляє Euronews.

Дослідники виявили 85 відбитків ніг на двох стежках. Їх приписують принаймні п’яти людям льодовикового періоду, що охоплюють різні вікові групи від дітей і підлітків до дорослих.

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Попри триваючу ерозію, яка загрожувала довговічності археологічної пам’ятки, сліди, ймовірно, збереглися завдяки сприятливому плануванню пляжу і погодним хвильовим умовам.

Тепер дослідники прагнуть з’ясувати, чому група льодовикового періоду перебувала на пляжі, шляхом подальшого аналізу, включаючи дослідження різних печер уздовж південного узбережжя Лараша.

На марокканському пляжі виявили сліди людських ніг віком 90 000 років (фото)

Нагадаємо, у Греції знайшли гробницю, в якій похована сім'я Олександра Македонського.

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