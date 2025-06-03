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Соціум

Ми - сімʼя: ветеринари назвали ознаки привʼязаності кішки до господаря

Ціхоцька Марія

Ми - сімʼя: ветеринари назвали ознаки привʼязаності кішки до господаря
Якщо ваш улюбленець дійсно вважає вас частиною своєї родини, він обов’язково дасть це зрозуміти

Кішки можуть бути не менш відданими, ніж собаки, просто вони проявляють любов і прив’язаність інакше — часто у доволі незвичних, але зворушливих способах. Якщо ваш улюбленець дійсно вважає вас частиною своєї родини, він обов’язково дасть це зрозуміти.

Одним із головних проявів котячої симпатії є постійна присутність поруч. Якщо тварина всюди слідує за вами — навіть до ванної чи лягає поряд, коли ви спите — це свідчить про те, що вона почувається у безпеці поряд із вами. Також вона може спілкуватися за допомогою коротких нявків — це своєрідне привітання, яке свідчить про прихильність. Про це пише YourTango.

Іншим проявом довіри є розминання лапками — звичка, що тягнеться з дитинства, коли кошенята розминають живіт матері. Якщо ваша кішка так чинить із вами, значить, вона почувається спокійно й захищено. Ще один знак — коли кішка вилизує вас. Таким чином вона позначає вас як "свого" через запах, подібно до того, як кішки-матері дбають про своїх малят.

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Ще один очевидний прояв довіри — це дозвіл доторкнутися до її носа. Ніс — вразливе місце, і якщо тварина дозволяє торкатися до нього, вона довіряє вам повністю. Те саме стосується і сну поряд із вами: під час сну кішка найвразливіша, тому її бажання бути поруч означає глибоке почуття безпеки.

Поведінка, яка може здатися дивною — наприклад, коли кішка показує вам свій зад — теж є способом прояву довіри. У дикій природі це жест, що демонструє підпорядкування і відкритість. Легке грайливе покусування — також форма прихильності, а не агресії.

Муркотіння поряд із вами — одна з найприємніших ознак котячої симпатії. Це сигнал про те, що ваш улюбленець розслаблений і щасливий. До цього ж переліку можна додати характерне "цвірінькання" — особливий звук, який кішки видають у момент хвилювання чи радості, наприклад, коли вас бачать після розлуки.

І, нарешті, якщо кішка реагує на своє ім’я, це означає, що вона не лише його розпізнає, а й асоціює вашу увагу з позитивним досвідом. Вона довіряє вам, прислухається і визнає за свого. Усі ці прояви — мова любові, якою кішка підтверджує, що ви — частина її світу.

Нагадаємо, ми вже писали, як коти розпізнають власників.

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