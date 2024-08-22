Чи можна водію повернути ліворуч на заправку: перевірка знань з ПДР

Багато хто з водіїв стикається з ситуаціями, коли не зовсім впевнені у своїх знаннях Правил дорожнього руху. Особливо це стосується маневрів, які здаються простими, але мають свої нюанси.

Один з таких маневрів – поворот ліворуч на заправку. Розберімось, чи дозволено це ПДР.

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Тест на знання ПДР

Чи можна повертати ліворуч. Джерело: t.me/auto_pdrua

Уявіть собі таку ситуацію: ви їдете дорогою і бачите знак 4.1. Попереду – АЗС. Чи можете ви повернути ліворуч, щоб заправити автомобіль? Правильна відповідь – ні, не можна.

Знак 4.1 означає "Рух прямо". Це означає, що водій повинен рухатися виключно прямо до наступного перехрестя. Повороти ліворуч на ділянці дороги, де встановлено цей знак, категорично заборонені.

Чому так?

Таке обмеження введено з міркувань безпеки дорожнього руху. Повороти ліворуч часто є причиною аварій, особливо на дорогах з інтенсивним рухом. Заборона повороту ліворуч на ділянках з таким знаком допомагає уникнути таких ситуацій і забезпечує більш безпечний рух.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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