Чи можна водію залишити авто на стоянку у такому місці: задача на знання ПДР (відео)
Чимало водіїв порушують ПДР під час паркування у невідведених для цього місцях. Зокрема, так стається через ігнорування знаків та дорожньої розмітки.
Чи дозволено водію залишити автомобіль на стоянку в такому місці? Про це розповіли Тest_pdr.ua.
Знаків, що забороняють стоянку, чи зупинку, немає. Однак у прикладі присутня дорожня розмітка 1.10.1.
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Такий тип розмітки забороняє стоянку транспортних засобів. Тому в наведеному прикладі стоянка для водія заборонена.
Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.
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