Чи можна їсти кисломолочний сир, якщо у вас високий тиск: відповідь науковців

Сир -– це не лише смачний продукт, але й джерело цінного білка. Проте, багато його сортів містять багато солі, що може негативно впливати на людей з гіпертонією.

Чи можна їсти сир при високому тиску? Відповідь – так, але з розумом! Ось декілька порад з сайту nv.ua, як зробити сир частиною здорового раціону. Їжте сир з розумом і насолоджуйтесь його смаком без шкоди для здоров'я.

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Вибирайте сири з низьким вмістом натрію. Існує багато сортів сиру, які містять менше 100 мг натрію на порцію.

Існує багато сортів сиру, які містять менше 100 мг натрію на порцію. Їжте сир невеликими порціями. 30 г сиру - це вже одна порція, яка містить близько 20% добової норми кальцію.

Збалансуйте сир іншими продуктами. Додайте до сиру свіжі овочі, зелень або цільнозерновий хліб, щоб отримати комплекс корисних речовин.

Додайте до сиру свіжі овочі, зелень або цільнозерновий хліб, щоб отримати комплекс корисних речовин. Готуйте сирні страви самостійно. Так ви зможете контролювати кількість солі та інших інгредієнтів.

Які сорти сиру підходять людям з гіпертонією?

Рікотта: Цей сир містить мало жиру та натрію, а також багатий на кальцій.

Цей сир містить мало жиру та натрію, а також багатий на кальцій. Творог: Творог – це ще один чудовий варіант з низьким вмістом натрію та високим вмістом білка.

Фета: Сир фета з низьким вмістом натрію можна використовувати в салатах або як начинку для фаршированих перців.

Сир фета з низьким вмістом натрію можна використовувати в салатах або як начинку для фаршированих перців. Моцарелла: Моцарелла з низьким вмістом натрію – це хороший вибір для піци, макаронних виробів або салатів.

Пам'ятайте:

Консультація з лікарем – це найкращий спосіб дізнатися, які продукти харчування підходять саме вам.

Важливо не лише вибирати сир з низьким вмістом натрію, але й обмежувати загальне споживання солі протягом дня.

Здоровий раціон – це лише один із компонентів контролю артеріального тиску. Не забудьте також про регулярні фізичні вправи та відсутність шкідливих звичок.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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