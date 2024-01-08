Може зміцнити бетон: науковці радять не викидати кавову гущу

Австралійські науковці з університету RMIT виявили несподівану властивість кавової гущі, яка може зробити бетон на 30% міцнішим. Це відкриття відкриває шлях до розв'язання проблем двох важливих сфер: утилізації кавових відходів та створення екологічно чистого будівельного матеріалу.

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Кожен рік у світі виробляється близько 10 мільярдів кілограмів кавових відходів, більшість з яких потрапляє на смітник. Науковці стверджують, що використання кавової гущі у виробництві бетону може стати розв'язанням цієї проблеми. Результати їхніх досліджень опубліковані в Journal of Cleaner Production.

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Інженер університету RMIT, Раджив Ройчанд, пояснює: "Утилізація органічних відходів створює екологічну проблему, оскільки виділяє велику кількість парникових газів. Наш рецепт може не лише вирішити цю проблему, але і зробити будівельний матеріал більш міцним".

Однією з проблем будівельної галузі є постійне зростання попиту на ресурсомісткий бетон, що призводить до негативного впливу на навколишнє середовище через видобуток природного піску. Джі Лі, інженер RMIT, додає: "Триваючий видобуток природного піску має великий вплив на навколишнє середовище. Ми шукаємо інноваційні шляхи зменшення цього впливу".

Команда науковців використовує піроліз, процес розщеплення органічних молекул під впливом високої температури, для перероблювання кавової гущі. Результатом є біовугілля, яке може вбудовуватися в цементну матрицю, забезпечуючи міцність будівельному матеріалу.

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Інженер RMIT Шеннон Кілмартін-Лінч зауважує: "Наші дослідження ще на ранніх стадіях, але ці відкриття пропонують інноваційний спосіб значно зменшити кількість органічних відходів, які відправляються на сміттєзвалище".

Важливо відзначити, що дослідники планують розширити свої дослідження на інші джерела органічних відходів, такі як деревина, харчові та сільськогосподарські відходи.

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