Може знищити весь врожай: як позбавитись від виноградного кліща

З настанням теплої пори року виноградарі стикаються з численними проблемами, адже окрім догляду за лозою, їм доводиться боротися з шкідниками. Одним з найнебезпечніших для винограду є павутинний (повстяний) кліщ, який може значно погіршити урожай.

Павутинні кліщі живляться соком листя винограду, проколюючи його. Це призводить до деформації та пожовтіння листя, а також до затримки росту та розвитку рослини. У серйозних випадках кліщі можуть повністю знищити врожай. Шкідники потрапляють на лозу з вітром або з дощовими краплями. Їхні колонії можуть утворюватися на старих необрізаних лозах та на бруньках. Про це пише Обозреватель.

Ознаки ураження виноградним кліщем:

Листя стає опуклим та має характерний червонуватий відтінок.

Зворотна сторона листя вкрита ворсистим нальотом.

Уражені ділянки листя можуть здаватися схожими на уражені мілдью, тому для діагностики рекомендується потерти ворсисту ділянку: при борошнистій росі наліт легко знімається.

Як позбутися павутинного кліща?

Існує декілька методів боротьби з виноградним кліщем:

Народні методи:

Настій лушпиння цибулі: Замочіть 200 г лушпиння цибулі у 10 л води на 2-3 дні. Процідіть настій та обприскайте лозу та листя.

Настій чорнобривців: Залийте 500 г сушених чорнобривців 10 л води та настоюйте протягом 2 діб. Додайте 50 г господарського мила та ретельно перемішайте. Обробіть уражені ділянки лози.

Залийте 500 г сушених чорнобривців 10 л води та настоюйте протягом 2 діб. Додайте 50 г господарського мила та ретельно перемішайте. Обробіть уражені ділянки лози. Відвар кульбаби: Залийте 500 г свіжої зелені кульбаби 10 л теплої води та настоюйте протягом 3 годин. Процідіть відвар, додайте мильний розчин та обприскайте лозу.

Залийте 500 г свіжої зелені кульбаби 10 л теплої води та настоюйте протягом 3 годин. Процідіть відвар, додайте мильний розчин та обприскайте лозу. Відвар ромашки: Залийте 1 кг сухих квітів ромашки або 3 кг свіжих 10 л окропу та настоюйте 16 годин. Процідіть відвар, додайте 40 г господарського мила та обробіть лозу.

Хімічні методи:

Акарициди: Ці препарати є більш ефективними, ніж народні засоби, але їх слід використовувати з обережністю, дотримуючись інструкції виробника.

Ці препарати є більш ефективними, ніж народні засоби, але їх слід використовувати з обережністю, дотримуючись інструкції виробника. Біологічні методи: Застосування корисних комах, таких як хижі кліщі, може допомогти у боротьбі з шкідниками.

Профілактика:

Регулярно оглядайте лозу та листя на предмет наявності шкідників.

Обрізайте старі та хворі гілки.

Збирайте та знищуйте опале листя.

Не садіть лозу занадто густо.

Своєчасно проводьте профілактичні обробки лози.

Нагадаємо, ми вже писали, як позбутися червоного павутинного кліща.

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