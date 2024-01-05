Може підморозити до 25 градусів: екстремальне похолодання очікується в Україні

В Україні після Водохреща очікуються люті морози. Подекуди температура повітря опуститься до 25 градусів.

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Український гідрометеорологічний центр опублікував попередження, зауважуючи, що Складні погодні умови по території України очікуються з 7-9 січня 2024 року.

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На території країни наступить атмосферне змішання через вторгнення арктичного повітря та утворення активного циклону.

Погода в Україні сьогодні та у вихідні:

Сильний снігопад: В Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях очікується значний приріст снігового покриву від 10 до 30 см.

Опади в південних регіонах: В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях передбачені значні опади, включаючи дощ із переходом у сніг, ожеледь та налипання мокрого снігу.

Сильний вітер: У центральних, східних та південних областях очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с, хуртовини та снігові замети.

Низькі температури: Зниження нічної температури до 13-20° морозу (в деяких регіонах до 19-25° морозу), у південній частині країни до 7-15° морозу.

Ці погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушень та припинення руху транспорту на дорогах, а також погіршення умов життєзабезпечення населення.

Метеорологи закликають громадян дотримуватися заходів безпеки та бути обережними під час таких погодних умов.

Тим часом Рада оборони Києва доручила управляючим компаніям усіх форм власності не допустити замерзання систем опалення в разі надзвичайної ситуації.

Зазначається, що оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення.

"Також ці обслуговуючі організації мають невідкладно провести позачергову перевірку горищ і технічних поверхів житлових будинків, де розташовані мережі опалення", – зауважили в КМДА.

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