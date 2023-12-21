Потужних ударів буде більше: змінився графік магнітних бур на тиждень

Грудень, що минає, став рекордсменом з кількості магнітних бур червоного рівня – геомагнітні шторми відбувалися мало не щодня. Прогноз на кінець місяця теж не втішний – потужні геомагнітні коливання будуть інтенсивними.

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Згідно з прогнозом Meteoagent, геомагнітні збурення 21 грудня становлять 5 балів з 9 можливих. Такі шторми можуть спричинити нездужання людей з метеопатією та з хронічними захворюваннями.

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22 та 23 грудня магнітні бурі посиляться до шести балів. За попереднім прогнозом, затишшя настане з 24 грудня й триватиме до кінця місяця.

Календар магнітних бур

Що робити у період геомагнітних коливань:

дотримуйтесь режиму дня, сну, відпочинку;

зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, позбавлять від стресу і погодної залежності;

виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби;

уникайте емоційних стресів та перенапруги;

відмовтесь від кави, цигарок, алкоголю;

дотримуйтесь помірності в дієті, відмовтесь від жирної та смаженої їжі.

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