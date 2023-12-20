Ще три дні потужних штормів: оновлено прогноз магнітних бур на грудень

До кінця грудня доведеться пережити ще три потужні магнітні бурі, сила яких сягне червоного рівня небезпечності. Геомагнітні шторми сягнуть сили у 6 балів, а потім настане період затишшя до самого Нового року.

Відео дня

Згідно з даними Meteoagent, геомагнітні збурення 20 грудня становлять 6 балів з 9 можливих. Подібні геомагнітні коливання можуть спричинити нездужання людей з метеопатією та з хронічними захворюваннями.

Читайте також: Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія

21 грудня магнітні бурі спадуть до 5 балів, проте теж будуть небезпечними, а 22 грудня шторми посиляться до К-індексу 6.

Магнітні бурі – календар на грудень 2023

Як пережити магнітні бурі

Через спалахи на Сонці та подальші геомагнітні шторми на Землі люди здебільшого скаржаться на головний біль, дратівливість, перепади настрою, підвищення чи пониження артеріального тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном, також може спостерігатися загострення хронічних хвороб.

Щоб почуватися краще, рекомендується:

Пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.

Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя. Експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.

Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!