Потужний та дешевий засіб, який змусить мурах зникнути з вашого городу

Мурахи на городі можуть бути справжнім головним болем для садівників. Хоч самі по собі вони не шкодять рослинам, вони переносять попелицю, яка вкрай небезпечна для ваших посівів.

Якщо ви помітили мурашник на своїй ділянці, важливо вжити заходів, щоб позбутися непрошених гостей. Один з найефективніших та найдоступніших методів боротьби з мурахами – це використання соди та оцту.

Просто викопайте ямку глибше прямо в мурашнику. Засипте її содою та залийте 9% оцтом. Спостерігайте за реакцією. Шипляча реакція, що виникне, змусить мурах покинути мурашник та шукати інше місце.

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Оцет – це кислота, яка мурахам не подобається.Сода нейтралізує оцет, але при цьому виділяє вуглекислий газ, який також відлякує мурах.Комбінація оцту та соди створює нестерпне для мурах середовище, змушуючи їх тікати.Переваги цього методу:

Це дійсно дієвий метод боротьби з мурахами. Сода та оцет - це недорогі та доступні інгредієнти. Цей метод не шкодить рослинам та навколишньому середовищу. Приготування та використання цього засобу не потребує багато зусиль.

Ви можете зробити розчин з соди та оцту та залити ним мурашник. Також можна розсипати соду навколо мурашника, щоб перешкодити мурахам повернутися.

Не використовуйте цей метод на цвітучих рослинах, адже оцет може їм зашкодити. Якщо мурашник знаходиться біля будинку або інших будівель, краще звернутися до професійних дезінсекторів.

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