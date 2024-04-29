З'явились мурахи: поради для ефективної боротьби зі шкідниками

Мурахи можуть бути постійною проблемою в домівках, але існують перевірені методи боротьби з ними. UAportal з'ясував, що, дотримуючись цих порад, люди можуть значно знизити ймовірність появи шкідників.

Правильне зберігання продуктів харчування

Мурах приваблюють джерела їжі, тому одним з найкращих способів боротьби з ними є правильне зберігання всіх продуктів харчування. Це означає, що потрібно герметично закривати всі контейнери, прибирати крихти та розлиту їжу, а також підтримувати чистоту на кухні та в їдальні

Читайте також: 10 способів органічної боротьби зі слимаками та равликами

Перешкоджайте появі

Мурахи можуть проникати в будинки через крихітні щілини та отвори. Щоб контролювати їхнє проникнення, всі тріщини та щілини слід замазати герметиком, особливо у фундаменті, стінах та вікнах.

Використовуйте природні репеленти

Найпоширеніші варіанти включають використання кориці, м'ятної олії, оцту або цитрусових шкірок. Ці природні репеленти безпечні у використанні і можуть утримати мурах від проникнення в житлові приміщення.

Приманки

Якщо ви маєте справу з постійною проблемою мурашок, ефективним методом боротьби з ними може бути встановлення приманок. Їх слід розміщувати в місцях, де мурахи найбільш активні, і тримати їх у місцях, недоступних для дітей та домашніх тварин.

Нанадаємо, ми вже писали, як позбутися зграй мурах на городі без хімії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!