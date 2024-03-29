Як позбутися зграй мурах на городі без хімії: старий секрет дачників

Поява мурашника на вашій ділянці може стати серйозною загрозою для рослин. Ці дрібні комахи можуть завдати шкоди бутонам квітів, сприяти поширенню шкідників, таких як попелиці, та негативно впливати на стан ґрунту.

Важливо швидко вжити заходів, щоб уникнути подальших неприємностей для вашого городу. Ми разом з napensii.ua підготували для вас екологічний метод виведення мурах.

Як вивести мурах з городу

Для тих, хто уникає хімічних засобів боротьби зі шкідниками та не хоче використовувати борну кислоту, існує альтернативний спосіб, який є простим і ефективним.

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Ось що вам потрібно зробити:

Доведіть воду до кипіння.

Облийте мурашник окропом.

Посипте на нього кухонну сіль.

Викладіть навколо мурашника часник або пшоно.

Цей метод дійсно ефективний і не зашкодить вашим рослинам.

Коли ви позбудетеся мурашника, перевірте вашу ділянку на наявність нових місць, де комахи можуть заснувати нове "гніздо". Залийте гарячою водою кожне таке місце, щоб запобігти появі нових мурашників.

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