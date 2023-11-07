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Потужна магнітна буря накрила Землю та призвела до появи полярного сяйва на різних континентах (фото)

Билім Олена

Потужна магнітна буря накрила Землю та призвела до появи полярного сяйва на різних континентах (фото)

6 листопада через сильні спалахи на Сонці спостерігалася шестибальна магнітна буря, яка триває й нині. Лише 8 листопада геомагнітні коливання на Землі спадуть до двох балів.

Унаслідок потужної магнітної бурі у різних куточках нашої планети спостерігалися полярні сяйва. Як повідомляє The Watchers, сяйво напряму пов'язане з магнітними бурями, це стається коли сонячний вітер взаємодіє з магнітосферою Землі. Стикаючись з магнітосферою нашої планети, енергія Сонця провокує геомагнітну активність.

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Потужна магнітна буря накрила Землю та призвела до появи полярного сяйва на різних континентах (фото)
Потужна магнітна буря накрила Землю та призвела до появи полярного сяйва на різних континентах (фото)
Потужна магнітна буря накрила Землю та призвела до появи полярного сяйва на різних континентах (фото)
Потужна магнітна буря накрила Землю та призвела до появи полярного сяйва на різних континентах (фото)

Магнітні бурі у листопаді

За даними сервісу "Метеоагент", упродовж наступних 3 днів очікується, що сонячна активність буде низькою. Сонячні удари можуть повторитися 9 листопада – геомагнітні коливання сягатимуть 4 балів.

З 10 по 13 листопада магнітні бурі будуть маловідчутними – до двох балів.

14 листопада K-індекс геомагнітних ударів становитиме 4 бали.

З 15 по 21 листопада можливі двобальні бурі, а 22 листопада сила ударів зросте до четвертого К-індексу.

Нагадаємо, 5 листопада мешканці України спостерігали в небі червоно-рожеве північне сяйво "Аврора". В астрономічній обсерваторії НАНУ сказали, чи будуть полярні сяйва в Україні звичним явищем.

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