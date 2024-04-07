Мерехтливі яйця-діаманти на Великдень: як правильно зварити у білому та червоному вині

Фарбовані яйця – неодмінна частина великодніх свят. Якщо ви хочете оригінальності, можете спробувати пофарбувати яйця у вині, оді вони стануть блискучими та мерехтливими як дорогоцінні камені.

Як повідомляє nockingpointwines, фарбувати великодні яйця можна як червоним, так і білим вином. Експерти радять взяти необхідну кількість яєць та пляшку червоного вина. Вилийте вино в каструлю і доведіть його до кипіння. Додайте яйця і варіть приблизно 20 хвилин.

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Коли яйця зварилися, накрийте кришкою і залиште на 12 годин у вині, перш ніж вийняти їх. Дайте їм висохнути протягом години на паперових рушниках або близько того.

Ці яйця матимуть дивовижний блиск та колір.

Користувачка ТікТок з ніком nockingpointwines пропонує фарбувати яйця у білому вині й додавати харчові барвники до свого смаку. Все, що вам потрібно, це 750 мл білого вина (купуйте найдешевше, якість не має значення), 150 грамів білого цукру і харчовий барвник – будь-якого кольору на ваш смак.

Додайте в каструлю вино, цукор і харчовий барвник і перемішайте. Додайте яйця і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть ще 10-13 хвилин. Вимкніть вогонь і дайте їм постояти в каструлі принаймні 12 годин.

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