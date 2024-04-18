Менше - не значить корисніше: молоко з якою жирністю радять пити дієтологи

В сучасних супермаркетах рясніють полиці з молочною продукцією, пропонуючи молоко на будь-який смак. Але чи знаєте ви, що різниця полягає не лише у відсотку жирності, але й у користі для організму?

Дієтологи рекомендують обирати молоко середньої жирності - 2,5% або 3,2%. Цей діапазон вважається оптимальним, адже воно максимально багате на мікроелементи та вітаміни. Про це пише Радіотрек.

Чому варто обирати молоко середньої жирності:

Збалансований склад: В такому молоці міститься оптимальна кількість жирів, необхідних для засвоєння вітамінів A, D, E та K. Ці жиророзчинні вітаміни відіграють важливу роль у роботі імунної системи, сприяють здоров'ю шкіри та волосся, а також беруть участь у обміні речовин.

Більше користі: На відміну від знежиреного молока, молоко середньої жирності містить більше білка, кальцію та інших поживних речовин.

На відміну від знежиреного молока, молоко середньої жирності містить більше білка, кальцію та інших поживних речовин. Кращий смак: Завдяки жирам, молоко 2,5-3,2% має більш насичений та вершковий смак, який подобається багатьом.

Читайте також: 5 видів крупи, які можна і варто вживати при діабеті

Чому не варто обирати знежирене молоко:

Втрата вітамінів: При видаленні жирів з молока видаляються і жиророзчинні вітаміни A, D, E та K.

При видаленні жирів з молока видаляються і жиророзчинні вітаміни A, D, E та K. Гірше засвоюється: Через низький вміст жирів, вітаміни, що залишилися, засвоюються організмом значно гірше.

Чи можна пити жирне молоко?

Вживання занадто жирного молока (від 3,5% жирності) не рекомендується, особливо людям з підвищеним рівнем холестерину.

Нагадаємо, ми вже писали, чи так корисна безглютенова дієта, як про неї говорять.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!