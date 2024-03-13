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Маловідомий лайфхак: як посадити айстри, щоб квітнули аж до зими

Ігор Романько

Як та коли садити айстри, щоб вони квітнули до морозів

Хочете, щоб ваші айстри цвіли пишно і до самих морозів? Айстри – невибагливі квіти, але щоб вони цвіли пишно і до самих морозів, потрібно знати кілька хитрощів.

Завдяки цим простим порадам, якими поділились на сайті noviydoctor ваші айстри будуть радувати вас пишним цвітінням до самих морозів.

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Ось кілька хитрощів, які допоможуть вам цього досягти:

1. Вибір місця:

  • Айстри люблять сонце, тому вибирайте для них відкриті ділянки.
  • Не садіть їх на одному місці більше 3-4 років поспіль.
  • Чужими попередниками для айстр будуть чорнобривці, календула, цинія, петунія.

2. Підготовка ґрунту:

  • Айстрам потрібен родючий, пухкий ґрунт з нейтральною кислотністю.
  • З осені перекопайте землю на багнет лопати, додайте перегній.
  • Навесні за 2 тижні до посіву внесіть мінеральні добрива.

3. Підготовка насіння:

  • За день до посіву замочіть насіння в розчині марганцівки або фітоспорину на 2 години.

4. Посів:

  • Висівайте айстри в кінці квітня - на початку травня.
  • Робіть борозенки на відстані 15-20 см один від одного.
  • Пролийте борозенки водою, розкладіть насіння з інтервалом 1 см.
  • Присипте землею і полийте.
  • Накрийте грядку спанбондом.

5. Догляд:

  • Після появи сходів відкривайте сіянці вдень для загартовування.
  • Зніміть укриття наприкінці травня.
  • Регулярно поливайте айстри, не допускаючи пересихання ґрунту.
  • Проведіть 2-3 підживлення протягом літа.
  • Прополюйте грядки і видаляйте бур'яни.

Ще кілька порад:

  • Для більш раннього цвітіння можна виростити айстри розсадним способом.
  • Якщо ви хочете отримати айстри з більшими квітами, видаляйте бічні пагони.
  • Для кращого кущіння прищипуйте верхівки центральних стебел.
  • На зиму айстри не потребують укриття.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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