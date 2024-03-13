Маловідомий лайфхак: як посадити айстри, щоб квітнули аж до зими

Хочете, щоб ваші айстри цвіли пишно і до самих морозів? Айстри – невибагливі квіти, але щоб вони цвіли пишно і до самих морозів, потрібно знати кілька хитрощів.

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Завдяки цим простим порадам, якими поділились на сайті noviydoctor ваші айстри будуть радувати вас пишним цвітінням до самих морозів.

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Ось кілька хитрощів, які допоможуть вам цього досягти:

1. Вибір місця:

Айстри люблять сонце, тому вибирайте для них відкриті ділянки.

Не садіть їх на одному місці більше 3-4 років поспіль.

Чужими попередниками для айстр будуть чорнобривці, календула, цинія, петунія.

2. Підготовка ґрунту:

Айстрам потрібен родючий, пухкий ґрунт з нейтральною кислотністю.

З осені перекопайте землю на багнет лопати, додайте перегній.

Навесні за 2 тижні до посіву внесіть мінеральні добрива.

3. Підготовка насіння:

За день до посіву замочіть насіння в розчині марганцівки або фітоспорину на 2 години.

4. Посів:

Висівайте айстри в кінці квітня - на початку травня.

Робіть борозенки на відстані 15-20 см один від одного.

Пролийте борозенки водою, розкладіть насіння з інтервалом 1 см.

Присипте землею і полийте.

Накрийте грядку спанбондом.

5. Догляд:

Після появи сходів відкривайте сіянці вдень для загартовування.

Зніміть укриття наприкінці травня.

Регулярно поливайте айстри, не допускаючи пересихання ґрунту.

Проведіть 2-3 підживлення протягом літа.

Прополюйте грядки і видаляйте бур'яни.

Ще кілька порад:

Для більш раннього цвітіння можна виростити айстри розсадним способом.

Якщо ви хочете отримати айстри з більшими квітами, видаляйте бічні пагони.

Для кращого кущіння прищипуйте верхівки центральних стебел.

На зиму айстри не потребують укриття.

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