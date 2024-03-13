Маловідомий лайфхак: як посадити айстри, щоб квітнули аж до зими
Хочете, щоб ваші айстри цвіли пишно і до самих морозів? Айстри – невибагливі квіти, але щоб вони цвіли пишно і до самих морозів, потрібно знати кілька хитрощів.
Завдяки цим простим порадам, якими поділились на сайті noviydoctor ваші айстри будуть радувати вас пишним цвітінням до самих морозів.
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Ось кілька хитрощів, які допоможуть вам цього досягти:
1. Вибір місця:
- Айстри люблять сонце, тому вибирайте для них відкриті ділянки.
- Не садіть їх на одному місці більше 3-4 років поспіль.
- Чужими попередниками для айстр будуть чорнобривці, календула, цинія, петунія.
2. Підготовка ґрунту:
- Айстрам потрібен родючий, пухкий ґрунт з нейтральною кислотністю.
- З осені перекопайте землю на багнет лопати, додайте перегній.
- Навесні за 2 тижні до посіву внесіть мінеральні добрива.
3. Підготовка насіння:
- За день до посіву замочіть насіння в розчині марганцівки або фітоспорину на 2 години.
4. Посів:
- Висівайте айстри в кінці квітня - на початку травня.
- Робіть борозенки на відстані 15-20 см один від одного.
- Пролийте борозенки водою, розкладіть насіння з інтервалом 1 см.
- Присипте землею і полийте.
- Накрийте грядку спанбондом.
5. Догляд:
- Після появи сходів відкривайте сіянці вдень для загартовування.
- Зніміть укриття наприкінці травня.
- Регулярно поливайте айстри, не допускаючи пересихання ґрунту.
- Проведіть 2-3 підживлення протягом літа.
- Прополюйте грядки і видаляйте бур'яни.
Ще кілька порад:
- Для більш раннього цвітіння можна виростити айстри розсадним способом.
- Якщо ви хочете отримати айстри з більшими квітами, видаляйте бічні пагони.
- Для кращого кущіння прищипуйте верхівки центральних стебел.
- На зиму айстри не потребують укриття.
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