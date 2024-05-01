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Травень почався з потужної магнітної бурі: скільки триватимуть небезпечні удари

Билім Олена

Травень почався з потужної магнітної бурі: скільки триватимуть небезпечні удари
Вплив магнітних бур на людину

У середу, 1 травня, по Землі вдарила потужна магнітна буря. Сила геомагнітного шторму складає 5 балів.

Як прогнозують експерти сервісу досліджень космічної погоди, буря, яка почалася сьогодні, розтягнеться на три доби. 2 та 3 травня її сила становитиме 4 бали. З 4 по 7 травня прогнозується трибальна магнітна буря.

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Вплив магнітних бур на людину:

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних.

Ось деякі з можливих симптомів:

  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Нудота
  • Зміна тиску
  • Збільшення частоти серцевих скорочень
  • Погіршення сну
  • Зниження працездатності
  • Роздратованість
  • Апатія

Як захиститися від магнітних бур:

  • Дотримуватися режиму дня та здорового сну.
  • Їсти здорову їжу та пити багато води.
  • Уникати стресових ситуацій.
  • Більше перебувати на свіжому повітрі.
  • Приймати контрастний душ.
  • Займатися спортом (якщо немає протипоказань).
  • Приймати вітаміни та мінерали.
  • За необхідності приймати заспокійливі засоби (за рекомендацією лікаря).

Важливо: якщо ви відчуваєте негативний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря. Люди з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами та вагітні жінки повинні бути особливо уважні до свого самопочуття під час магнітних бур.

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