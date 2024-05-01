Травень почався з потужної магнітної бурі: скільки триватимуть небезпечні удари
У середу, 1 травня, по Землі вдарила потужна магнітна буря. Сила геомагнітного шторму складає 5 балів.
Як прогнозують експерти сервісу досліджень космічної погоди, буря, яка почалася сьогодні, розтягнеться на три доби. 2 та 3 травня її сила становитиме 4 бали. З 4 по 7 травня прогнозується трибальна магнітна буря.
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Вплив магнітних бур на людину:
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних.
Ось деякі з можливих симптомів:
- Головний біль
- Запаморочення
- Нудота
- Зміна тиску
- Збільшення частоти серцевих скорочень
- Погіршення сну
- Зниження працездатності
- Роздратованість
- Апатія
Як захиститися від магнітних бур:
- Дотримуватися режиму дня та здорового сну.
- Їсти здорову їжу та пити багато води.
- Уникати стресових ситуацій.
- Більше перебувати на свіжому повітрі.
- Приймати контрастний душ.
- Займатися спортом (якщо немає протипоказань).
- Приймати вітаміни та мінерали.
- За необхідності приймати заспокійливі засоби (за рекомендацією лікаря).
Важливо: якщо ви відчуваєте негативний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря. Люди з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами та вагітні жінки повинні бути особливо уважні до свого самопочуття під час магнітних бур.
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