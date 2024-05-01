Травень почався з потужної магнітної бурі: скільки триватимуть небезпечні удари

У середу, 1 травня, по Землі вдарила потужна магнітна буря. Сила геомагнітного шторму складає 5 балів.

Як прогнозують експерти сервісу досліджень космічної погоди, буря, яка почалася сьогодні, розтягнеться на три доби. 2 та 3 травня її сила становитиме 4 бали. З 4 по 7 травня прогнозується трибальна магнітна буря.

Вас також зацікавить: Чому дощ викликає сонливість: наукове пояснення

Вплив магнітних бур на людину:

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних.

Ось деякі з можливих симптомів:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Зміна тиску

Збільшення частоти серцевих скорочень

Погіршення сну

Зниження працездатності

Роздратованість

Апатія

Як захиститися від магнітних бур:

Дотримуватися режиму дня та здорового сну.

Їсти здорову їжу та пити багато води.

Уникати стресових ситуацій.

Більше перебувати на свіжому повітрі.

Приймати контрастний душ.

Займатися спортом (якщо немає протипоказань).

Приймати вітаміни та мінерали.

За необхідності приймати заспокійливі засоби (за рекомендацією лікаря).

Важливо: якщо ви відчуваєте негативний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря. Люди з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами та вагітні жінки повинні бути особливо уважні до свого самопочуття під час магнітних бур.

Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!