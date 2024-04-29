По Землі влупила потужна магнітна буря: чого не варто робити, щоб не стало гірше
Новий тиждень розпочався з магнітної бурі червоного рівня небезпечності. 29 квітня на Землі триває п'ятибальний геомагнітний шторм.
За даними сервісу Meteoagent, до 30 квітня сила геомагнітних штормів спаде до 3 балів (зелений рівень небезпечності). Однак 1 травня магнітні бурі посиляться до 4 балів.
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Магнітні бурі: що це таке та як вони впливають на людину?
Магнітні бурі - це тимчасове посилення магнітного поля Землі, яке може призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та негативно впливати на самопочуття людей.
Причини магнітних бур:
- Сонячна активність: сонячні спалахи та викиди плазми з поверхні Сонця можуть надсилати в бік Землі заряджені частинки, які взаємодіють з магнітним полем нашої планети, викликаючи його коливання.
- Геомагнітна активність: Земля володіє власним магнітним полем, яке постійно змінюється під впливом різних факторів. Ці зміни можуть посилюватися сонячною активністю, що призводить до магнітних бур.
Вплив магнітних бур на людину:
- Головний біль: найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою.
- Зміна артеріального тиску: у деяких людей магнітні бурі можуть призвести до підвищення або зниження артеріального тиску.
- Проблеми зі сном: можуть виникати безсоння, сонливість.
- Погіршення самопочуття та загострення хронічних захворювань.
Як захиститися від магнітних бур:
- Уникайте стресу, оскільки він може посилити негативний вплив магнітних бур.
- Спіть більше: сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.
- Правильно харчуйтеся: треба вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду.
- Знизьте фізичні навантаження.
Вітаміни групи B та магній можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур. Якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур.
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