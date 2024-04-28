Небезпечна магнітна буря накрила Землю: як вберегтися від ударів
У неділю, 28 квітня, на Землі триває магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму становила 4 бали.
З 29 квітня по 3 травня прогнозуються геомагнітні бурі силою у три бали. Однак це лише попередній прогноз, оскільки ситуація може змінитися.
Магнітні бурі: що це таке та як вони впливають на людину?
Магнітні бурі - це тимчасове посилення магнітного поля Землі, яке може призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та впливати на здоров'я людей.
Вас також зацікавить: На Сонці стався рідкісний супервибух: Землю можуть атакувати потужні магнітні бурі
Причини магнітних бур:
Сонячна активність: Сонце викидає заряджені частинки, які потрапляють у магнітне поле Землі та викликають його збудження.
Геомагнітні широти: Чим далі від екватора, тим сильніший вплив магнітних бур.
Які ознаки впливу магнітних бур?
- Головний біль: це найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою.
- Зміна артеріального тиску: у деяких людей магнітні бурі можуть призвести до підвищення або зниження артеріального тиску.
- Проблеми зі сном: можуть виникати безсоння, сонливість.
- Погіршення самопочуття: млявість, дратівливість, тривога, апатія.
- Загострення хронічних захворювань: у людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть загострити симптоми.
Вплив магнітних бур на людей залежить від індивідуальної чутливості, віку, стану здоров'я та геомагнітної активності – чим сильніша магнітна буря, тим сильніший її вплив на людей.
Як захиститися від магнітних бур:
- Уникати стресу: стрес може посилити негативний вплив магнітних бур.
- Спати достатньо: сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.
- Правильно харчуватися: вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду.
- Знизити фізичні навантаження: у дні магнітних бур рекомендується знизити фізичну активність.
- Приймати вітаміни: вітаміни групи B та магній можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур.
- Приймати ліки: якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур.
Раніше ми повідомляли, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!