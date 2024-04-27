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Вже відомий прогноз магнітних бур на травень: графік небезпечних дат

Билім Олена

Вже відомий прогноз магнітних бур на травень: графік небезпечних дат
Хто відчуває магнітні бурі

У суботу, 27 квітня, почалася магнітна буря силою у шість балів. Геомагнітний шторм триватиме дві доби, щоправда, їхня сила знизиться до 4 балів. У період до 1 травня геомагнітних штормів не очікується.

За даними сервісу Meteoagent, у травні потужні магнітні бурі очікуються у другій половині місяця.

Вже відомий прогноз магнітних бур на травень: графік небезпечних дат
Магнітна буря сьогодні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

У період з 1 по 3 травня можливі трибальні бурі (безпечний, зелений рівень), вони повторяться з 5 по 7 травня. А з 19 по 21 травня включно геомагнітні шторми посиляться до 4 балів. 22 травня магнітних бур не буде, а от 23 травня прогнозується чотирибальний геошторм.

Варто зауважити, що графік магнітних бур змінюється що три години, тому це лише попередній прогноз.

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Магнітні бурі: календар на травень 2024

Вже відомий прогноз магнітних бур на травень: графік небезпечних дат
Магнітні бурі у травні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms
Вже відомий прогноз магнітних бур на травень: графік небезпечних дат
Магнітні бурі у травні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms
Вже відомий прогноз магнітних бур на травень: графік небезпечних дат
Магнітні бурі у травні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі: що це таке і як вони впливають на людину?

Магнітні бурі - це тимчасове посилення магнітного поля Землі, яке може призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та впливати на здоров'я людей.

Чому виникають магнітні бурі:

  • Магнітні бурі викликані викидами сонячної речовини (плазма, заряджені частинки), які летять у космос і потрапляють у магнітне поле Землі.
  • Магнітосфера - це захисний щит Землі, який відхиляє більшу частину заряджених частинок від Сонця. Коли сонячний вітер сильний, він може деформувати магнітосферу і призвести до магнітних бур.

Ознаки впливу магнітних бур на людину:

  • Головний біль
  • Зміна артеріального тиску
  • Проблеми зі сном
  • Млявість, дратівливість, тривога, апатія.
  • Загострення хронічних захворювань.

Вплив магнітних бур на людей залежить від індивідуальної чутливості. Люди похилого віку та діти зазвичай більш чутливі до магнітних бур. Люди з хронічними захворюваннями більш схильні до негативного впливу магнітних бур. Чим сильніша магнітна буря, тим сильніший її вплив на людей.

Як захиститися від магнітних бур:

  • Уникати стресу: стрес може посилити негативний вплив магнітних бур.
  • Спати достатньо: сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.
  • Правильно харчуватися: вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду.
  • Знизити фізичні навантаження: у дні магнітних бур рекомендується знизити фізичну активність.

Якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур. 

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