Вже відомий прогноз магнітних бур на травень: графік небезпечних дат
У суботу, 27 квітня, почалася магнітна буря силою у шість балів. Геомагнітний шторм триватиме дві доби, щоправда, їхня сила знизиться до 4 балів. У період до 1 травня геомагнітних штормів не очікується.
За даними сервісу Meteoagent, у травні потужні магнітні бурі очікуються у другій половині місяця.
У період з 1 по 3 травня можливі трибальні бурі (безпечний, зелений рівень), вони повторяться з 5 по 7 травня. А з 19 по 21 травня включно геомагнітні шторми посиляться до 4 балів. 22 травня магнітних бур не буде, а от 23 травня прогнозується чотирибальний геошторм.
Варто зауважити, що графік магнітних бур змінюється що три години, тому це лише попередній прогноз.
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Магнітні бурі: календар на травень 2024
Магнітні бурі: що це таке і як вони впливають на людину?
Магнітні бурі - це тимчасове посилення магнітного поля Землі, яке може призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та впливати на здоров'я людей.
Чому виникають магнітні бурі:
- Магнітні бурі викликані викидами сонячної речовини (плазма, заряджені частинки), які летять у космос і потрапляють у магнітне поле Землі.
- Магнітосфера - це захисний щит Землі, який відхиляє більшу частину заряджених частинок від Сонця. Коли сонячний вітер сильний, він може деформувати магнітосферу і призвести до магнітних бур.
Ознаки впливу магнітних бур на людину:
- Головний біль
- Зміна артеріального тиску
- Проблеми зі сном
- Млявість, дратівливість, тривога, апатія.
- Загострення хронічних захворювань.
Вплив магнітних бур на людей залежить від індивідуальної чутливості. Люди похилого віку та діти зазвичай більш чутливі до магнітних бур. Люди з хронічними захворюваннями більш схильні до негативного впливу магнітних бур. Чим сильніша магнітна буря, тим сильніший її вплив на людей.
Як захиститися від магнітних бур:
- Уникати стресу: стрес може посилити негативний вплив магнітних бур.
- Спати достатньо: сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.
- Правильно харчуватися: вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду.
- Знизити фізичні навантаження: у дні магнітних бур рекомендується знизити фізичну активність.
Якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур.
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