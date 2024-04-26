Графік магнітних бур до кінця квітня: коли та скільки ударів доведеться пережити
У п'ятницю, 26 квітня, на Землі триває чотирибальна магнітна буря, яка почалася ще у вівторок, 23 квітня. Вона битиме упродовж трьох діб і завершиться 29 квітня.
Згідно з даними сервісу Meteoagent, геомагнітні бурі виникають унаслідок викидів сонячної маси та спалахів на поверхні Сонця, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю. Стикаючись з її магнітосферою, сонячна радіація провокує геомагнітну активність.
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Магнітні бурі можуть призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та впливати на здоров'я людей.
Коли магнітні бурі у квітні 2024
Ознаки впливу магнітних бур:
- Головний біль: це найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою.
- Зміна артеріального тиску: у деяких людей магнітні бурі можуть призвести до підвищення або зниження артеріального тиску.
- Проблеми зі сном: можуть виникати безсоння, сонливість, кошмари.
- Погіршення самопочуття: млявість, дратівливість, тривога, апатія.
- Загострення хронічних захворювань: у людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть загострити симптоми.
Вплив магнітних бур на людей залежить від індивідуальної чутливості: деякі люди більш чутливі до магнітних бур, ніж інші. Люди похилого віку та діти зазвичай більш чутливі до магнітних бур. Люди з хронічними захворюваннями більш схильні до негативного впливу магнітних бур. Чим сильніша магнітна буря, тим сильніший її вплив на людей.
Як захиститися від магнітних бур:
- Уникати стресу: стрес може посилити негативний вплив магнітних бур.
- Спати достатньо: сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.
- Правильно харчуватися: вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду.
- Знизити фізичні навантаження: у дні магнітних бур рекомендується знизити фізичну активність.
- Приймати вітаміни: вітаміни групи B та магній можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур.
- Приймати ліки: якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур.
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