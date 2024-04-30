Магнітні бурі у травні: розклад геоштормів на 10 днів

У вівторок, 30 квітня геомагнітне поле Землі перебуває у спокійному стані. Небезпеки для метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями не існує.

Однак вже з 1 травня почнеться магнітна буря небезпечного рівня. Meteoagent повідомляє, що 1 та 2 травня по Землі вдарить чотирибальний геошторм. А з 3 по 7 травня магнітні бурі становитимуть три бали – зелений рівень, не становить небезпеки.

З 8 по 22 травня включно очікується період затишшя, сила штормів не перевищить двох балів. Посилення магнітних бур очікується з 23 по 26 травня.

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Варо зауважити, що графік магнітних бур ще може змінитися, адже поведінка Сонця непередбачувана. Тож розклад цей попередній.

Магнітні бурі пов'язані зі змінами в магнітному полі Землі, що виникають внаслідок сонячної активності. Під час магнітних бур на поверхню Землі потрапляють заряджені частинки від Сонця, які взаємодіють з магнітним полем планети. Це може викликати різноманітні явища, такі як сяйво, зміни у роботі технологічних систем і навіть вплив на здоров'я людини.

Магнітні бурі можуть впливати на фізичне та психічне здоров'я людини. Деякі люди повідомляють про головні болі, безсоння, погіршення настрою та інші негативні симптоми під час магнітних бур.

Індивідуальна чутливість до магнітних бур може відрізнятися, і не всі люди відчувають вплив геоштормів.

Попри це, людям, які відчувають негативний вплив магнітних бур на своє здоров'я, рекомендується приймати певні заходи для зменшення впливу. Це може включати збереження здорового способу життя, включаючи регулярну фізичну активність, збалансовану дієту та методи релаксації, такі як медитація чи йога. Також важливо слідкувати за своїм психічним станом та, в разі потреби, звертатися за медичною допомогою.

Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

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