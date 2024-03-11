Любителі морепродуктів будуть у захваті: рецепт мексиканського коктейлю з креветок
Ця страва - справжній гастрономічний гібрид, що поєднує в собі найкращі якості ситної закуски та освіжаючого напою. Вона нагадує безалкогольну версію культової "Кривавої Мері", але з особливим тропічним акцентом - ніжними, соковитими креветками.
Coctel de Camarones можна насолоджуватися по-різному: хрусткими кукурудзяними чіпсами начос, занурюючись у його багатий аромат та смак, або ж вишукано підбираючи шматочки креветок та авокадо за допомогою виделки, цінуючи кожну грань його багатогранного букету. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти (12 порцій)
- 450 г креветок
- Сіль за смаком
- 1 червона цибулина
- 1 огірок
- 1 стебло селери
- 1 перець халапеньйо
- 400 г томатів
- 1/2 склянки кетчупу
- 1/4 склянки свіжої кінзи
- 2 столові ложки соку лайма
- Соус Табаско за смаком
- 1 авокадо
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Приготування:
- Очистіть сирі креветки.
- Налийте в каструлю прохолодну воду, посоліть, додайте панцири та голови креветок і доведіть до кипіння. Відцідіть бульйон в окрему каструлю і звариться в ньому креветки протягом 2-3 хвилин. Вийміть креветки, залишивши бульйон.
- Половину креветок наріжте великими шматочками, залишивши другу половину цілою.
- Покладіть подрібнені креветки у миску, додайте нарізану цибулю, огірок, селеру, халапеньйо та томати. Заправте кетчупом, додайте кінзу, сік лайма та соус Табаско. Акуратно перемішайте.
- Потроху додавайте охолоджений креветковий бульйон до суміші, поки вона не набуде потрібної консистенції (приблизно одна склянка рідини).
- Перед подачею посоліть за смаком, додайте гострий соус та акуратно перемішайте з подрібненим авокадо. Викладіть цілі креветки зверху.
- Подавайте Coctel de Camarones у келихах або невеличких мисочках, прикрашених хрусткими чіпсами з тортильї.
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