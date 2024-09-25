Місячний календар стрижок на жовтень 2024: у які дні категорично не варто міняти зачіску

З приходом жовтня погода починає поступово охолоджуватися, і багато хто з нас відчуває потребу носити шапку, аби захистити голову від холодного вітру. Проте це зовсім не означає, що осінь – не час для змін у зовнішності, нових зачісок або фарбування волосся.

Команда UAportal підготувала календар стрижок на жовтень 2024 року, щоб ви знали, в які дні краще оновити свій вигляд, а коли краще утриматися від візиту до перукарні.

Місячний календар для стрижки волосся на жовтень 2024 року: сприятливі дати

У другому місяці осені є чимало вдалих днів для стрижки, які варто врахувати під час планування візиту до перукаря. Зверніть увагу на такі дати: 1-4, 6-8, 10, 12-14, 19, 21-24, 26, 29 та 31 жовтня. За місячним календарем, саме ці дні є найсприятливішими для стрижки.

Астрологи також радять, якщо ви прагнете, щоб волосся швидко відросло після стрижки, обирайте дати з 18 по 30 жовтня. А для залучення фінансових можливостей підрівнюйте кінчики 4, 7 або 13 жовтня.

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Експерименти з волоссям, за словами астрологів, найкраще проводити під час повні, яка випадає на 17 жовтня.

Коли не рекомендується стригти волосся в жовтні 2024 року: несприятливі дати

Не плануйте стрижку або навіть підрівнювання волосся в такі дні: 5, 9, 11, 15-18, 20, 25, 27, 28 та 30 жовтня. Ці дати вважаються несприятливими.

Місячний календар на жовтень 2024 року: коли можна фарбувати волосся

Якщо ви давно хотіли змінити колір волосся або оновити існуючий відтінок, сміливо записуйтеся на такі дні: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 22-24, 26 та 29 жовтня. Ви можете експериментувати без страху, адже після будь-яких змін ваше волосся буде сяяти.

Мріяли змінити колір на темний? У жовтні особливо вдалим днем для цього буде 10 число. А для маскування сивини найкраще підходить 21 жовтня – колір протримається максимально довго.

Коли не рекомендується фарбувати волосся в жовтні 2024 року

Уникайте фарбування, освітлення або тонування волосся (за винятком випадків, коли ви використовуєте лише тонувальний шампунь), а також кератинування і біозавивання в такі дні: 1, 2, 7, 9, 14, 21, 27 та 31 жовтня.

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