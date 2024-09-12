Чотири модні стрижки з чубчиком для жінок 50+: роблять природну підтяжку і корегують овал обличчя

Цієї осені стилісти радять жінкам після 50 вибирати стильні стрижки з чубчиком, щоб вирішити кілька важливих питань одночасно. Такі зачіски допомагають приховати вікові зміни шкіри, підкоригувати овал обличчя, а також додають образу легкості та вишуканості.

Команда UAportal ділиться інформацією про найпопулярніші омолоджувальні стрижки з чубчиком для жінок 50+ восени 2024.

Подовжений боб із чубчиком

Ця варіація боба вважається універсальною стрижкою, оскільки пасує жінкам будь-якого віку. Тому стилісти особливо радять її зрілим жінкам для омолодження та створення вражаючого образу. Зачіска допомагає візуально подовжити шию, надає обличчю чіткіших контурів і підкреслює погляд.

Чубчик стане акцентом, приховуючи зморшки на лобі та біля очей, надаючи обличчю свіжості й підтягнутості. Його можна зробити прямим, косим, подовженим або профільованим – усе залежить від ваших побажань. Така зачіска кардинально змінить ваш образ, додаючи молодості та свіжості.

Каскад із чубчиком-шторкою

Каскадні стрижки ідеально підходять жінкам за 50, і ось чому. Текстуровані пасма додають волоссю динамічності та неймовірного об'єму, що значно омолоджує зовнішній вигляд. Не випадково каскад користується популярністю серед італійських та французьких модниць, відомих своїм витонченим смаком і стильністю.

Акцентувати каскад рекомендується за допомогою чубчика-шторки, який додасть образу грайливості та вишуканості. Він також візуально подовжує обличчя та зменшує зайвий об'єм у нижній частині. Ця стрижка підходить для будь-якої форми обличчя та типу волосся, тому є справжньою універсальною класикою.

Піксі з косим чубчиком

Якщо ви прагнете кардинально оновити свій вигляд і додати образу сміливості, ця стрижка стане для вас ідеальним вибором. Піксі повністю відкриває обличчя, підкреслює виразність очей і робить вилиці більш витонченими. Косий чубчик вдало маскує зморшки та додає образу ніжності.

Піксі з косим чубчиком чудово підійде жінкам з овальною чи трикутною формою обличчя. Також цей варіант стрижки підходить для жінок з тонким і позбавленим об'єму волосся – вона візуально збільшить густоту та надасть локонам здорового вигляду.

Каре з асиметричним чубчиком

Ця стрижка вже давно стала класикою, і це не випадково. Каре надає омолоджувальний ефект, підтягує овал обличчя, підкреслює контури вилиць і робить погляд більш виразним. Асиметричний чубчик візуально приховує зморшки, додаючи образу свіжості та ніжності.

Асиметричне каре чудово підходить для зрілих жінок із квадратною або круглою формою обличчя, оскільки пом'якшує риси та створює відчуття легкості, зменшуючи об’єм у нижній частині обличчя.

Раніше ми розповідали про три осінні стрижки, які допоможуть виглядати на 10 років молодше.

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