Довго тримають форму: три осінні стрижки, які допоможуть виглядати на 10 років молодше

Якщо ви прагнете оновити свій образ і виглядати молодше, стрижка – найпростіший і найшвидший спосіб досягти цього. Стилісти радять три зачіски, які відповідають цим запитам.

Такі стрижки можуть зберігати форму до 8 місяців, красиво відростають і приховують зморшки, роблячи вас візуально молодшими. Команда UAportal розповідає про три найпопулярніші омолоджувальні стрижки, які стануть трендом цієї осені 2024 року.

Подовжена біксі

Біксі поєднує елементи класичних стрижок боб і піксі, стаючи ідеальним варіантом для жінок, які прагнуть суттєвих змін у своєму образі. Ця зачіска надає молодості, елегантності та вишуканості кожній жінці. Подовжена версія забезпечує волоссю неймовірний об'єм, додаючи динамічності й легкості загальному стилю. Особливістю стрижки є косий чубчик, який допомагає приховати зморшки та скоригувати форму обличчя, зменшуючи надмірний об'єм у нижній частині.

Подовжений біксі не потребує складного укладання та може зберігати свою форму до 8 місяців. Для того щоб пасма лягали правильно, можна використовувати легкий спрей, який додасть структурності волоссю без його обтяження.

Текстурований боб

Ця багатошарова стрижка з градуйованими пасмами вже стала класикою завдяки своїй здатності робити образ елегантним, молодшим і витонченим. Її популярність у всьому світі пояснюється універсальністю, адже вона підходить кожній жінці. Текстурований боб має омолоджувальний ефект, додає волоссю об'єму і робить загальний стиль легшим та більш свіжим. Особливо рекомендована власницям тонкого волосся, така стрижка візуально збільшує густоту й надає здорового вигляду.

Зачіска зберігає форму протягом кількох місяців, тому часті візити до перукаря не знадобляться. До того ж вона не потребує складного укладання – після миття достатньо просто висушити волосся, збити легенько руками – і ваш неперевершений образ готовий.

Філіровані кінчики

Цієї осені стрижки знову стають справжнім трендом, і ось чому. Зачіска з "рваними" кінцями додає образу сміливості й легкої недбалості, що створює омолоджувальний ефект. Філіровані пасма надають волоссю правильної форми, що робить таку стрижку ідеальною для власниць неслухняних локонів. Вони підходять до будь-якої форми обличчя, тому кожна жінка може знайти свій ідеальний варіант.

Філіровані зачіски додають тонкому волоссю вражаючого об'єму саме там, де це потрібно. Проте, якщо волосся ослаблене, краще обрати коротший варіант стрижки, оскільки довге й тонке волосся не зможе отримати необхідного об'єму та густоти.

Раніше ми розповідали про трендові короткі стрижки для жінок після 50.

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