Найкращий топінг: як приготувати смачну заливку для сирників

Сирники – це класика української кухні. Їх готують багато господинь, але не всім вдається зробити їх ніжними, пухкими та апетитними.

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Рецептом сирників з ароматною заливкою, які просто тануть у роті поділились на сторінці kristy_cookery. Для більш ніжного смаку сирники можна попередньо обсмажити на сковороді. Замість варення можна використовувати сметану, йогурт, ягідний соус або мед. Спробуйте цей рецепт і ви будете приємно здивовані!

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Секрет успіху:

Використовуйте домашній сир.

Дотримуйтесь пропорцій.

Не перемішуйте тісто занадто довго.

Запікайте сирники в заливці.

Інгредієнти:

Для сирників:

Сир – 500 г

Яйце – 1 шт

Цукор – 2 ст. л.

Борошно – 2 ст. л.

Ваніль – за смаком

Для заливки:

Сметана – 200 г

Яйце – 1 шт

Молоко – 50 мл

Цукор – 2 ст. л.

Ваніль – за смаком

Приготування:

Приготуйте тісто для сирників: змішайте сир, яйце, цукор, борошно та ваніль. Сформуйте сирники та викладіть їх у форму для запікання. Приготуйте заливку: змішайте сметану, яйце, молоко, цукор та ваніль. Залийте сирники заливкою і відправте в розігріту до 180°C духовку на 25 хвилин. Дайте сирникам трохи охолонути, полийте варенням або улюбленим топінгом.

Смачного!

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