Найкращий топінг: як приготувати смачну заливку для сирників
Сирники – це класика української кухні. Їх готують багато господинь, але не всім вдається зробити їх ніжними, пухкими та апетитними.
Рецептом сирників з ароматною заливкою, які просто тануть у роті поділились на сторінці kristy_cookery. Для більш ніжного смаку сирники можна попередньо обсмажити на сковороді. Замість варення можна використовувати сметану, йогурт, ягідний соус або мед. Спробуйте цей рецепт і ви будете приємно здивовані!
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Секрет успіху:
- Використовуйте домашній сир.
- Дотримуйтесь пропорцій.
- Не перемішуйте тісто занадто довго.
- Запікайте сирники в заливці.
Інгредієнти:
Для сирників:
- Сир – 500 г
- Яйце – 1 шт
- Цукор – 2 ст. л.
- Борошно – 2 ст. л.
- Ваніль – за смаком
Для заливки:
- Сметана – 200 г
- Яйце – 1 шт
- Молоко – 50 мл
- Цукор – 2 ст. л.
- Ваніль – за смаком
Приготування:
- Приготуйте тісто для сирників: змішайте сир, яйце, цукор, борошно та ваніль.
- Сформуйте сирники та викладіть їх у форму для запікання.
- Приготуйте заливку: змішайте сметану, яйце, молоко, цукор та ваніль.
- Залийте сирники заливкою і відправте в розігріту до 180°C духовку на 25 хвилин.
- Дайте сирникам трохи охолонути, полийте варенням або улюбленим топінгом.
Смачного!
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