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Найкращий топінг: як приготувати смачну заливку для сирників

Ігор Романько

Як зробити сирники ще смачнішими

Сирники – це класика української кухні. Їх готують багато господинь, але не всім вдається зробити їх ніжними, пухкими та апетитними.

Рецептом сирників з ароматною заливкою, які просто тануть у роті поділились на сторінці kristy_cookery. Для більш ніжного смаку сирники можна попередньо обсмажити на сковороді. Замість варення можна використовувати сметану, йогурт, ягідний соус або мед. Спробуйте цей рецепт і ви будете приємно здивовані!

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Секрет успіху:

  • Використовуйте домашній сир.
  • Дотримуйтесь пропорцій.
  • Не перемішуйте тісто занадто довго.
  • Запікайте сирники в заливці.

Інгредієнти:

Для сирників:

  • Сир – 500 г
  • Яйце – 1 шт
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Борошно – 2 ст. л.
  • Ваніль – за смаком

Для заливки:

  • Сметана – 200 г
  • Яйце – 1 шт
  • Молоко – 50 мл
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Ваніль – за смаком

Приготування:

  1. Приготуйте тісто для сирників: змішайте сир, яйце, цукор, борошно та ваніль.
  2. Сформуйте сирники та викладіть їх у форму для запікання.
  3. Приготуйте заливку: змішайте сметану, яйце, молоко, цукор та ваніль.
  4. Залийте сирники заливкою і відправте в розігріту до 180°C духовку на 25 хвилин.
  5. Дайте сирникам трохи охолонути, полийте варенням або улюбленим топінгом.

Смачного!

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