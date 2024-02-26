Краще ніж з магазину: як швидко засолити червону рибу

Смачна солона червона риба – це не лише вишукана закуска, але й універсальний інгредієнт для салатів, млинців та бутербродів. Приготувати її в домашніх умовах доволі просто, якщо знати кілька секретів.

Відео дня

Вона багата на вітаміни та Омега-3 жирні кислоти, які позитивно впливають на здоров'я. Спробуйте приготувати червону рибу вдома за цими рецептами з сайту Главред, і ви будете приємно вражені результатом.

Читайте також: Діти будуть в захваті: Як приготувати корисний та оригінальний сніданок

Яка сіль найкраща?

Для засолювання червоної риби рекомендується використовувати природну морську сіль. Її кристали збагачені корисними мікроелементами та забезпечують насичений смак.

Яку рибу вибрати?

Найкраще підійдуть сьомга та форель. Вдома можна солити будь-яку доступну вам червону рибу.

Обробка риби:

Ретельно очистіть рибу від луски та нутрощів.

Відріжте хвіст, голову та плавники.

Розріжте рибу вздовж хребта і відокремте філе від кісток.

Видаліть всі плівки.

Як швидко засолити:

Наріжте філе на невеликі шматочки. Змішайте сіль та цукор (2:1) за смаком. Додайте мелений перець для аромату.

Рецепти засолювання:

Слабосолона риба: 9-10 годин при кімнатній температурі.

9-10 годин при кімнатній температурі. Солона риба: 2 доби в холодильнику.

Після засолювання:

Злийте сік, що виділився.

Змастіть рибу олією без запаху.

Зберігайте в контейнері в холодильнику.

Скільки солі та цукру використовувати:

На 1 кг риби:

2 столові ложки солі

1 столова ложка цукру

Радимо вам звернути увагу на рецепт рататую в перцях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!