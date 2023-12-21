Найкраща випічка до чаю: Як приготувати пісочний пиріг з сухофруктами
Проста бюджетна випічка – це завжди виручає, коли часу обмаль, а до чаю хочеться чогось смачненького. Зазвичай, для приготування такої випічки всі необхідні продукти вже є вдома.
Однією із таких страв є пісочний пиріг з сухофруктами. Для його приготування достатньо близько 30 хвилин, а результат неодмінно порадує, пише "Українська ґаздиня". Для більш насиченого смаку можна додати до начинки трохи кориці або ванілі.
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Інгредієнти:
- цукрова пудра - 40 г
- борошно - 190 г
- розпушувач - 3 г
- холодне вершкове масло - 110 г
- яєчні жовтки - 2 шт.
Начинка:
- яєчні білки - 2 шт.
- цукор - 100 г
- волоські горіхи - 40 г
- курага - 40 г
- родзинки - 40 г
Спосіб приготування:
- У тарілку до цукрової пудри насипати борошно й розпушувач та перемішати.
- Натерти вершкове масло, перетерти в крихту.
- Додати жовтки, перемішати та замісити тісто.
- Тісто розділити на дві нерівні частини. Меншу загорнути в харчову плівку та покласти в морозилку на 15 хвилин.
- Іншу частину розподілити у формі діаметром 18 см та прибрати у холодильник.
- У мисці білки збити з цукром за допомогою міксера.
- Додати подрібнені волоські горіхи, дрібно нарізану курагу та родзинки, перемішати.
- Викласти начинку у форму із тістом.
- Меншу частину тіста натерти на великій тертці зверху на пиріг.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.
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