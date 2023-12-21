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Найкраща випічка до чаю: Як приготувати пісочний пиріг з сухофруктами

Ігор Романько

Як зробити пиріг з пісочного тіста із сухофруктами.

Проста бюджетна випічка – це завжди виручає, коли часу обмаль, а до чаю хочеться чогось смачненького. Зазвичай, для приготування такої випічки всі необхідні продукти вже є вдома.

Однією із таких страв є пісочний пиріг з сухофруктами. Для його приготування достатньо близько 30 хвилин, а результат неодмінно порадує, пише "Українська ґаздиня". Для більш насиченого смаку можна додати до начинки трохи кориці або ванілі.

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Інгредієнти:

  • цукрова пудра - 40 г
  • борошно - 190 г
  • розпушувач - 3 г
  • холодне вершкове масло - 110 г
  • яєчні жовтки - 2 шт.

Начинка:

  • яєчні білки - 2 шт.
  • цукор - 100 г
  • волоські горіхи - 40 г
  • курага - 40 г
  • родзинки - 40 г

Спосіб приготування:

  1. У тарілку до цукрової пудри насипати борошно й розпушувач та перемішати.
  2. Натерти вершкове масло, перетерти в крихту.
  3. Додати жовтки, перемішати та замісити тісто.
  4. Тісто розділити на дві нерівні частини. Меншу загорнути в харчову плівку та покласти в морозилку на 15 хвилин.
  5. Іншу частину розподілити у формі діаметром 18 см та прибрати у холодильник.
  6. У мисці білки збити з цукром за допомогою міксера.
  7. Додати подрібнені волоські горіхи, дрібно нарізану курагу та родзинки, перемішати.
  8. Викласти начинку у форму із тістом.
  9. Меншу частину тіста натерти на великій тертці зверху на пиріг.
  10. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.

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