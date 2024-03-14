Краще підживлення вишні для шикарного врожаю: поради садівників

З приходом весни для садівників та городників настав важкий час догляду за рослинами. Однією з найпопулярніших садових культур є вишня. Її обрізка та підживлення - ключові моменти, які впливають на врожайність та здоров'я рослини.

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Ось деякі корисні лайфхаки від досвідчених садівників, щоб вишня гарно родила та не хворіла. Цими порадами поділилося спеціалізоване видання The Spruce.

Обрізка вишні весною

Правильний час для обрізки вишні настає в період від кінця лютого до початку березня, коли рослина ще у спокої перед початком активного росту. Важливо видалити всі пошкоджені, хворі гілки, а також забезпечити належний формування крони. Головна мета обрізки - створити правильну форму дерева, сприяти його росту та розвитку, а також збільшити кількість цвітіння та плодоношення.

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Підживлення вишні навесні

Важливий крок у догляді за вишнею - це правильне підживлення рослини. Навесні, перед початком активного росту, рекомендується застосовувати комплексне добриво, яке містить необхідні елементи живлення. Зазвичай для цього використовують різні способи, але один з найпоширеніших - використання розчинів на основі золи та інших компонентів. Це не лише надає вишні необхідні поживні речовини, але й сприяє її загальному здоров'ю та стійкості до шкідників та хвороб.

Рекомендована суміш для підживлення вишні навесні включає золу, сечовину, безхлорний калій та інші компоненти. Цей склад допомагає рослині отримати всі необхідні речовини для активного росту та розвитку. Необхідно правильно розрахувати кількість добрив та дотримуватися рекомендацій.

Відповідна обрізка та підживлення вишні допоможе вам отримати величезний врожай смачних та соковитих плодів.

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