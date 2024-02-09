Колупання в носі може призвести до серйозних проблем: застереження від вчених

Нове дослідження висуває гіпотезу про те, що колупання в носі може бути фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера. Ця ідея може здатися дивною, але насправді вона має сенс, якщо задуматися про те, як бактерії та віруси з наших пальців можуть потрапити в наш організм, якщо ми колупаємося в носі.

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Нюхова система, розташована в носовій порожнині, має прямий зв'язок з ділянками мозку, які уражаються при хворобі Альцгеймера, наприклад, з гіпокампом. Це може бути ключовим фактором ризику, стверджують дослідники з Університету Західного Сіднея в Австралії. Дослідження опубліковано в журналі Biomolecules.

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Хвороба Альцгеймера – це складне захворювання, яке має багато можливих причин. Раніше вважалося, що воно викликане лише відкладеннями амілоїдних бляшок і нейрофібрилярних клубків, але останні дослідження показали, що запалення мозку також може відігравати важливу роль.

Колупання в носі, або ринотіллексоманія, може опосередковано призвести до цього запалення мозку. По-перше, воно може призвести до потрапляння бактерій і вірусів з наших пальців у мозок. По-друге, воно може порушити мікробіомний баланс носа, роблячи його більш сприйнятливим до інфекцій.

Ранішні дослідження вже показали зв'язок між колупанням в носі та підвищеним ризиком інфекцій, наприклад, COVID-19.

Дослідження на мишах показало, що пошкодження носового епітелію може збільшити ризик інфікування, що призведе до реакції в мозку, подібної до тієї, що спостерігається у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Інші фактори, що свідчать на користь цієї гіпотези, включають те, що деякі віруси регулярно виявляються в мозку людей з хворобою Альцгеймера, а перші ознаки хвороби часто з'являються в нюховій цибулині.

Хоча остаточного висновку про те, що колупання в носі підвищує ризик хвороби Альцгеймера, ще немає, дослідники вважають, що цю теорію не можна ігнорувати.

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