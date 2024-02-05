Науковці розкрили секрет 'спіралі смерті'

Восьминоги відомі своїм інтелектом та унікальними характеристиками, але після відкладання яєць самки деяких видів перестають їсти, поступово втрачають сили й зрештою вмирають.

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Механізм "спіралі смерті" у восьминогів, пов'язаний із припиненням харчування після відкладання яєць, довгий час залишався загадкою для вчених. Нещодавні дослідження дають уявлення про те, що зорова залоза в голові цих молюсків може бути ключовим каталізатором цього драматичного процесу, пише IFLScience.

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Команда вчених видалила зорову залозу у восьминогів і виявила, що після цього молюски продовжували жити активним життям, навіть після відкладання яєць.

Дослідники виявили суттєві зміни в метаболізмі холестерину в зоровій залозі восьминогів-матерів, що призводить до радикальних змін у виробництві стероїдних гормонів.

Один із трьох шляхів, виявлених вченими, призводить до збільшення рівня 7-дегідрохолестерину (7-DHC), молекули-попередника холестерину.

Цікаво, що у людей подібна мутація ферменту пов'язана з генетичним захворюванням, що викликає повторювані членоушкодження.

Хоча вчені розкрили процес запуску "спіралі смерті" у деяких видів восьминогів, загадкою залишається, чому цей процес відбувається саме з цими видами, попри наявність зорової залози у всіх головоногих.

Нагадаємо, науковцям вдалося зловити химерну глибоководну істоту, яка полює в темряві вже 300 млн років.

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