Короткі стрижки для омолодження: фахівці показали варіанти зачісок для жінок 40+

Короткі стрижки - це чудовий спосіб омолодити образ жінки старше 40 років. Вони роблять обличчя відкритим, а також допомагають підкреслити "вигідні риси" та приховати недоліки.

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Перукарі та стилісти радять жінкам за 40 років не боятися експериментувати, особливо якщо волосся з віком стає тоншим та рідкішим.

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Які стрижки обрати жінкам 40+

Піксі - це коротка багатошарова стрижка, яка підходить для всіх типів волосся. Вона надає особі молодості та грайливості.

Боб – це універсальна стрижка, яка підходить для будь-якого віку. Вона може бути як прямою, так і градуйованою.

Гарсон - це коротка стрижка з чубчиком, яка підходить для жінок із правильними рисами обличчя. Вона надає образу елегантності та вишуканості.

Каре – це класична стрижка, яка ніколи не виходить із моди. Вона може бути як короткої, і середньої довжини.

При виборі короткої стрижки важливо враховувати форму обличчя та тип волосся. Якщо у вас кругле обличчя, вибирайте стрижку з об'ємом на маківці, щоб візуально витягнути обличчя. Якщо у вас квадратне обличчя, вибирайте стрижку з чубчиком, щоб пом'якшити риси. Жінкам з трикутним обличчям варто обирати стрижку з об'ємом, щоб урівноважити пропорції обличчя.

Також важливо враховувати тип волосся. Якщо у вас тонке волосся, вибирайте стрижку з градуюванням, щоб надати волоссю об'єму. Якщо у вас густе волосся, вибирайте стрижку, яка допоможе вам приборкати неслухняне волосся.

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