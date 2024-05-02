Коричневий чи білий: який рис корисніший

Рис протягом тисячоліть був основою харчування в багатьох культурах світу, особливо в Азії. Зараз його популярність поширилася на весь світ, і він став звичним продуктом на кухнях багатьох людей.

Традиційно найпоширенішим був білий рис, але останнім часом коричневий рис також набув популярності, адже його вважають більш корисним для здоров'я.

Чим же відрізняються білий і коричневий рис за поживною цінністю? На це питання відповіла RDN експертка зі здорового харчування Джессіка Левінсон.

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Білий рис: це очищене зерно, з якого видалені висівки та зародок, залишаючи лише крохмалистий ендосперм.

Коричневий рис: це цільне зерно, яке містить усі три частини: висівки, зародок і ендосперм.

Харчова цінність:

Коричневий рис містить більше клітковини: 2 грами на 2/3 чашки порівняно з 0,5 грамами в білому рисі. Коричневий рис містить більше вітамінів і мінералів: марганець, фосфор, селен, магній, ніацин і фолієву кислоту. Він містить більше рослинних сполук: флавоноїди, які сприятливо впливають на здоров'я.

Користь для здоров'я:

Коричневий рис перетравлюється повільніше. Це призводить до більш стійкого рівня енергії та менш різких стрибків цукру в крові. Це корисно для людей з діабетом 2 типу. Коричневий рис підтримує здоров'я кишківника, оскільки розчинна клітковина в коричневому рисі сприяє регулярному випорожненню, знижує рівень холестерину та живить мікробіом кишківника.

Білий рис може підвищити ризик діабету 2 типу через низький вміст клітковини та високий глікемічний індекс.

Хоча білий рис може бути частиною здорового харчування, коричневий рис має значні переваги завдяки більшому вмісту клітковини, мікроелементів і рослинних сполук.

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