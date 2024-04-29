Матча проти кави: який із напоїв корисніший та який містить більше кофеїну

Люди, які шукають шляхи підбадьоритися, обирають каву та матчу. Вони стали двома найпопулярнішими напоями, що містять кофеїн. Обидва напої мають своїх прихильників.

Але що ж насправді приховують ці напої? Чи справді матча краща за каву, чи це просто міф, спробували розібратися експерти.

Вміст кофеїну у матчі та каві:

Перш ніж досліджувати переваги для здоров'я, важливо зрозуміти різницю в вмісті кофеїну. Кава, як правило, містить більше кофеїну, ніж матча. Одна чашка кави може містити до 96 мг кофеїну, тоді як порція матчі (2-4 грами порошку) містить від 38 до 176 мг, залежно від способу приготування.

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Вплив на організм:

Кофеїн з обох напоїв по-різному впливає на організм. Кава може давати швидкий заряд енергії, але потім може призвести до падіння енергії та тривожності. Матча, з іншого боку, завдяки вмісту L-теаніну, амінокислоти, забезпечує більш стійкий заряд енергії без відчуття "нервозності".

Переваги для здоров'я:

І кава, і матча багаті на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами та допомагають зменшити запалення. Дослідження показали, що кава може знизити ризик розвитку деяких видів раку, діабету 2 типу та захворювань серця. Матча також може мати переваги для здоров'я порожнини рота, а також сприяти прискоренню метаболізму, регулюванню рівня цукру в крові та розщепленню жиру.

Важливо зазначити, що як кава, так і матча можуть мати побічні ефекти, особливо для людей, чутливих до кофеїну. Це може включати головний біль, безсоння, нервозність, дратівливість і прискорене серцебиття.

Зрештою, вибір між кавою та матча залежить від ваших особистих уподобань. Якщо ви шукаєте швидкий заряд енергії, кава може бути кращим вибором. Якщо ж ви прагнете до більш стійкої енергії без відчуття "нервозності", а також хочете отримати додаткові переваги для здоров'я, матча може бути кращим варіантом.

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