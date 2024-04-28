Три причини почати їсти більше цибулі назвали експерти

Цибуля - це не просто овоч, який додає смаку вашим стравам. Вона володіє безліччю корисних властивостей, які можуть значно покращити ваше здоров'я.

Як зауважують експерти з Healthline, цибуля покращує здоров'я серця. Вона містить поліфенол під назвою кверцетин, який допомагає знизити високий кров'яний тиск і рівень тригліцеридів. Дослідження показали, що "цибуля без сліз" може допомогти захистити від хвороб серця.

Цибуля темного кольору, як червона цибуля та цибуля шартрез, містить найбільшу кількість кверцетину.

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Цибуля багата на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами, що допомагають відновлювати та захищати пошкоджені клітини вашого тіла.Цибуля - це одне з найкращих джерел флавоноїдів (включаючи кверцетин), фітохімічних речовин з потужними антиоксидантними властивостями.Червона та жовта цибуля багатші цими антиоксидантами, ніж інші види цибулі.

Цей овоч може зменшити ризик раку. Дослідження показали, що червона цибуля, зокрема, є найефективнішим у зменшенні кількості клітин раку товстої кишки та молочної залози. Це знову ж таки через високий рівень кверцетину та антоціану (іншого типу флавоноїдів-антиоксидантів).

Вживання цибулі може допомогти зменшити запалення та запобігти пошкодженню вільними радикалами.

Кому варто уникати вживання цибулі

Деякі люди чутливі до олігосахаридів та фруктану (полісахарид), який міститься в цибулі. Цибуля може бути проблематичною для багатьох людей, спричиняючи газоутворення, здуття живота, запор і діарею.

Зелене бадилля цибулі зазвичай не є проблемою для вищеперелічених людей.

Як позбавитись від запаху цибулі?

Вживання цибулі може супроводжуватися появою неприємного запаху з ротової порожнини. Однак його легко позбутися.

Після вживання цибулі ретельно чистьте зуби, ясна та внутрішню поверхню щік.Використовуйте зубну нитку. Чистьте також язик. Полощіть рот рідиною для полоскання.

Випийте молоко, йогурт або сир. Спробуйте трав'яний напій з петрушкою, зеленою цибулею та кропивою.

Пожуйте петрушку, шавлію або фенхель, або випийте чай з імбиром. Пожуйте кавові зерна.

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