Який вид сиру найкорисніший для здоров'я серця: поради кардіолога

Любите сир, але переживаєте за здоров'я серця? Не впадайте у відчай! Є сир, який не лише не шкодить, але й може бути корисним.

Дотримуючись цих порад з журналу Parade, ви зможете насолоджуватися сиром без шкоди для здоров'я. Не забувайте, що сир – це лише один з багатьох факторів, які впливають на здоров'я серця. Для підтримки здоров'я серця важливо також вести активний спосіб життя, правильно харчуватися і не курити.

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Який сир найкращий для серця?

За словами кардіологів, найкращий сир для серця – це моцарелла.

Моцарелла містить багато білка, кальцію та пробіотиків, які корисні для кишківника та імунітету.

У свіжій моцареллі менше насичених жирів і натрію, ніж в інших сирах.

Які сири краще не їсти?

Сильно оброблені та промислові сири можуть бути шкідливими для серця.

Сири з високим вмістом насичених жирів і натрію також не рекомендуються.

Як їсти сир, щоб не шкодити серцю?

Їжте сир в помірних кількостях.

Вибирайте сири з низьким вмістом насичених жирів і натрію.

Поєднуйте сир з овочами, фруктами та цільнозерновими продуктами.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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