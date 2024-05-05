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Здоров'я

Який цукрозамінник найкраще впливає на роботу мозку: дослідження вчених

Ігор Романько

Який замінник цукру найкраще впливає на здоров'я та роботу мозку
Який замінник цукру найкраще впливає на здоров'я та роботу мозку

Вчені давно шукають здорові альтернативи цукру, адже його надмірне вживання шкодить організму. Одним із можливих замінників є стевія, яка не містить калорій і не впливає на рівень цукру в крові.

Дослідники з Шанхайського університету науки і технологій та Китайської академії наук (CAS) провели експеримент на мишах, щоб з'ясувати, як мозок реагує на різні підсолоджувачі. Про це пише Medical express.

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Їхні результати, опубліковані в журналі Neuroscience Research, свідчать про те, що реакція нейронів на сахарозу і стевію дуже схожа. Це означає, що стевія може бути таким же приємним на смак замінником цукру, але при цьому більш корисним для здоров'я.

"Ожиріння - це серйозна проблема в усьому світі, а використання підсолоджувачів замість цукру - це сучасна тенденція в харчовій промисловості", - говорить Інцзе Чжу, співавтор дослідження. "Хоча всі підсолоджувачі мають солодкий смак, багато з них суттєво відрізняються від цукру за своїми властивостями. Тому ми хотіли з'ясувати, чи є в мозку ділянка, яка може розрізняти замінники цукру і сахарозу."

Багато дієтологів рекомендують стевію як замінник цукру, адже вона дуже солодка, але містить значно менше калорій і не впливає на рівень цукру в крові.

"У нашому дослідженні ми вивчали активність PVT мишей, коли вони споживали різні підсолоджувачі та сахарозу", - пояснив Чжу.

Дослідники протягом шести тижнів годували мишей шістьма різними дієтами. Одна група мишей була контрольною, а решті давали цукор, стевію, ксиліт, гліциризин або могрозид.

Вчені дійшли висновку, що порівняно з іншими замінниками цукру, стевія викликала активність PVT, яка була найбільш схожою на активність, спричинену споживанням цукру.

Це свідчить про те, що стевія є найкращим замінником цукру з точки зору сприйняття її мозком і смаку.

Важливо зазначити, що це дослідження було проведено на мишах, і його результати не можна з абсолютною впевненістю застосовувати до людей.

Однак воно дає нам підстави вважати, що стевія може бути здоровою та приємною альтернативою цукру.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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