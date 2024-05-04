Який напій варто вживати для покращення пам'яті та сповільнення старіння
Зелений чай – це не просто напій, що бадьорить зранку. Це справжня скарбниця для нашого організму, яка володіє безліччю корисних властивостей.
Видання ТСН пише, що зелений чай – це смачний та корисний напій, який може стати частиною вашого щоденного раціону та подарувати вам здоров'я та красу.
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Чим корисний зелений чай?
- Антивіковий ефект: Зелений чай багатий на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами, що спричинюють старіння. Він допомагає зберегти молодість та пружність шкіри, а також покращує роботу мозку та серцево-судинної системи.
- Протизапальна дія: Завдяки своїм властивостям зелений чай зменшує запалення, прискорює загоєння ран та може використовуватися як жарознижувальний засіб.
- Підвищення працездатності: Зелений чай містить кофеїн та L-теанін, які покращують концентрацію уваги, пам'ять та загальну працездатність. Він також допомагає зняти втому та сонливість.
- Покращення настрою: L-теанін також має заспокійливий ефект, що допомагає зменшити стрес, тривогу та покращити настрій.
- Очищення організму: Зелений чай виводить з організму токсини та шкідливі речовини, покращуючи роботу шлунково-кишкового тракту.
- Схуднення: Зелений чай прискорює обмін речовин та сприяє спалюванню жиру, що робить його незамінним помічником у боротьбі з зайвою вагою.
- Профілактика раку: Поліфеноли, які містяться в зеленому чаї, захищають клітини від пошкоджень, що може знизити ризик розвитку раку.
- Здоров'я серця та судин: Зелений чай робить судини більш еластичними, знижує рівень холестерину та ризик інсульту.
- Користь для шкіри: Екстракт зеленого чаю використовується в багатьох косметичних засобах завдяки його здатності покращувати стан шкіри, лікувати запалення та акне.
Важливо!
Незважаючи на безліч корисних властивостей, зелений чай може мати й негативні наслідки при надмірному вживанні.
Кому не рекомендується пити зелений чай:
- Людям з гіпертонією
- При проблемах з печінкою, нирками або жовчним міхуром
- При прийомі ліків, що розріджують кров
- Вагітним та жінкам, що годують груддю
Рекомендована доза зеленого чаю: 3 чашки на день.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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