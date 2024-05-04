Який напій варто вживати для покращення пам'яті та сповільнення старіння

Зелений чай – це не просто напій, що бадьорить зранку. Це справжня скарбниця для нашого організму, яка володіє безліччю корисних властивостей.

Видання ТСН пише, що зелений чай – це смачний та корисний напій, який може стати частиною вашого щоденного раціону та подарувати вам здоров'я та красу.

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Чим корисний зелений чай?

Антивіковий ефект: Зелений чай багатий на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами, що спричинюють старіння. Він допомагає зберегти молодість та пружність шкіри, а також покращує роботу мозку та серцево-судинної системи.

Протизапальна дія: Завдяки своїм властивостям зелений чай зменшує запалення, прискорює загоєння ран та може використовуватися як жарознижувальний засіб.

Завдяки своїм властивостям зелений чай зменшує запалення, прискорює загоєння ран та може використовуватися як жарознижувальний засіб. Підвищення працездатності: Зелений чай містить кофеїн та L-теанін, які покращують концентрацію уваги, пам'ять та загальну працездатність. Він також допомагає зняти втому та сонливість.

Зелений чай містить кофеїн та L-теанін, які покращують концентрацію уваги, пам'ять та загальну працездатність. Він також допомагає зняти втому та сонливість. Покращення настрою: L-теанін також має заспокійливий ефект, що допомагає зменшити стрес, тривогу та покращити настрій.

Очищення організму: Зелений чай виводить з організму токсини та шкідливі речовини, покращуючи роботу шлунково-кишкового тракту.

Зелений чай виводить з організму токсини та шкідливі речовини, покращуючи роботу шлунково-кишкового тракту. Схуднення: Зелений чай прискорює обмін речовин та сприяє спалюванню жиру, що робить його незамінним помічником у боротьбі з зайвою вагою.

Зелений чай прискорює обмін речовин та сприяє спалюванню жиру, що робить його незамінним помічником у боротьбі з зайвою вагою. Профілактика раку: Поліфеноли, які містяться в зеленому чаї, захищають клітини від пошкоджень, що може знизити ризик розвитку раку.

Поліфеноли, які містяться в зеленому чаї, захищають клітини від пошкоджень, що може знизити ризик розвитку раку. Здоров'я серця та судин: Зелений чай робить судини більш еластичними, знижує рівень холестерину та ризик інсульту.

Зелений чай робить судини більш еластичними, знижує рівень холестерину та ризик інсульту. Користь для шкіри: Екстракт зеленого чаю використовується в багатьох косметичних засобах завдяки його здатності покращувати стан шкіри, лікувати запалення та акне.

Важливо!

Незважаючи на безліч корисних властивостей, зелений чай може мати й негативні наслідки при надмірному вживанні.

Кому не рекомендується пити зелений чай:

Людям з гіпертонією

При проблемах з печінкою, нирками або жовчним міхуром

При прийомі ліків, що розріджують кров

Вагітним та жінкам, що годують груддю

Рекомендована доза зеленого чаю: 3 чашки на день.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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