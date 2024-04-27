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Здоров'я

Які три продукти можуть зменшити симптоми менопаузи: відповідь фармацевта

Ігор Романько

Які продукти варто вживати жінкам після 45
Які продукти варто вживати жінкам після 45

Збільшення ваги – це поширений симптом менопаузи, з яким стикаються багато жінок у віці від 45 до 55 років. Як же схуднути в цей період?

Фармацевт Аббас Канані з Chemist Click розповів про це. Здорове харчування та фізична активність – це ключ до гарного самопочуття в будь-якому віці.

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  • Дотримуватися здорової та збалансованої дієти, яка включає:
    • Цільнозернові продукти: хліб з борошна грубого помелу, обгортки, пітти, пластівці, макарони, кус-кус, коричневий і дикий рис.
    • Фрукти: яблука, авокадо, манго, гриби, полуниця, солодка картопля.
    • Овочі: будь-які на ваш смак.
  • Збільшити фізичну активність:
    • Регулярні заняття фітнесом: допоможуть у боротьбі зі збільшенням жиру на животі,
    • Збільшити м'язову масу: м'язи спалюють більше калорій у стані спокою,
    • Аеробні вправи: ходьба, танці, біг, плавання, навіть хатня робота.

Важливо:

  • Лише дієти для схуднення недостатньо.
  • Зверніться до лікаря, щоб отримати персональні рекомендації.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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