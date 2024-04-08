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Здоров'я

Які продукти не можна вживати при діабеті: поради дієтологів

Ігор Романько

Які продукти не можна їсти діабетикам

Цукровий діабет – це не вирок, а лише привід переглянути свій раціон. Правильне харчування допоможе вам контролювати рівень цукру в крові та жити повноцінним життям.

Дієта при цукровому діабеті – це не тимчасова міра, а спосіб життя. Слідкуйте за своїм самопочуттям, регулярно здавайте аналізи та консультуйтеся з вашим лікуючим ендокринологом, пише ТСН.

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Що ж можна їсти людям з цукровим діабетом?

Білки:

  • Нежирне м'ясо (індичка, курятина),
  • Яйця,
  • Молочні продукти з низьким вмістом жиру,
  • Риба та морепродукти,
  • Бобові,
  • Тофу,
  • Горіхи.

Вуглеводи:

  • Цільнозернові продукти,
  • Гречана каша,
  • Пшоняна каша,
  • Кіноа,
  • Вівсяна каша,
  • Бурий рис,
  • Печена картопля та батат.

Жири:

  • Олії (рапсова, оливкова),
  • Натуральні жири рослинного походження (авокадо, горіхи, насіння),
  • Червона риба, скумбрія, оселедець.

А що ж не можна?

Білки:

  • Жирне, смажене м'ясо,
  • Бекон,
  • Шкірка від птиці,
  • Сири з високою жирністю,
  • Смажена риба.

Вуглеводи:

  • Біле борошно і продукти з нього,
  • Білий рис,
  • Манна крупа, манні каші,
  • Картопля фрі, смажена картопля.

Жири:

  • Трансжири (смалець, кокосова олія, пальмова олія).

Загальні поради:

  • Уникайте швидких вуглеводів (солодощі, тістечка, випічка, хлібобулочні вироби).
  • Їжте тричі на день, не пропускайте прийоми їжі.
  • Пийте напої без доданого цукру.
  • Відмовтеся від фруктози і продуктів для діабетиків.
  • Замініть солодощі натуральними підсолоджувачами (стевія, еритрит).
  • Консервовані овочі та фрукти замініть на свіжі або морожені.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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