Які продукти не можна вживати при діабеті: поради дієтологів

Цукровий діабет – це не вирок, а лише привід переглянути свій раціон. Правильне харчування допоможе вам контролювати рівень цукру в крові та жити повноцінним життям.

Дієта при цукровому діабеті – це не тимчасова міра, а спосіб життя. Слідкуйте за своїм самопочуттям, регулярно здавайте аналізи та консультуйтеся з вашим лікуючим ендокринологом, пише ТСН.

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Що ж можна їсти людям з цукровим діабетом?

Білки:

Нежирне м'ясо (індичка, курятина),

Яйця,

Молочні продукти з низьким вмістом жиру,

Риба та морепродукти,

Бобові,

Тофу,

Горіхи.

Вуглеводи:

Цільнозернові продукти,

Гречана каша,

Пшоняна каша,

Кіноа,

Вівсяна каша,

Бурий рис,

Печена картопля та батат.

Жири:

Олії (рапсова, оливкова),

Натуральні жири рослинного походження (авокадо, горіхи, насіння),

Червона риба, скумбрія, оселедець.

А що ж не можна?

Білки:

Жирне, смажене м'ясо,

Бекон,

Шкірка від птиці,

Сири з високою жирністю,

Смажена риба.

Вуглеводи:

Біле борошно і продукти з нього,

Білий рис,

Манна крупа, манні каші,

Картопля фрі, смажена картопля.

Жири:

Трансжири (смалець, кокосова олія, пальмова олія).

Загальні поради:

Уникайте швидких вуглеводів (солодощі, тістечка, випічка, хлібобулочні вироби).

Їжте тричі на день, не пропускайте прийоми їжі.

Пийте напої без доданого цукру.

Відмовтеся від фруктози і продуктів для діабетиків.

Замініть солодощі натуральними підсолоджувачами (стевія, еритрит).

Консервовані овочі та фрукти замініть на свіжі або морожені.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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