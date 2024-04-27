Які звички варто запровадити у своє життя для захисту від гіпертонії
Здоровий спосіб життя – це найкраща профілактика гіпертонії. Якщо у вас вже є гіпертонія, ці звички допоможуть вам контролювати тиск і запобігти його різким коливанням. Не ігноруйте проблему і регулярно консультуйтеся з лікарем. Дбайте про себе, і ваш тиск завжди буде в нормі!
Хочете знати, як без ліків тримати артеріальний тиск в нормі? Ось кілька простих з сайту uapress.kyiv.ua, але дієвих звичок, які допоможуть вам у цьому.
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1. Рухайтеся!
- Регулярні фізичні навантаження - це найкращий спосіб запобігти гіпертонії.
- Навіть помірні тренування 3-4 рази на тиждень (30-45 хвилин) значно знижують ризик розвитку гіпертонії.
- Ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді - будь-який вид активності, який вам подобається, буде корисним.
2. Відмовтеся від алкоголю.
- Так, келих вина може тимчасово знизити тиск, але потім він знову підніметься.
- Надмірне вживання алкоголю шкодить судинам і може призвести до стійкої гіпертонії.
- Краще пити чисту воду, зелений чай або трав'яні відвари.
3. Знайдіть спосіб зняти стрес.
- Хронічний стрес - один з головних ворогів здоров'я судин.
- Медитація, йога, дихальні вправи, аутотренінг - все це допоможе вам розслабитися і знизити тиск.
- Знайдіть те, що підходить саме вам, і практикуйте регулярно.
4. Харчуйтеся правильно.
- Зменшіть вживання солі, жирної їжі, копченостей, маринадів.
- Їжте більше свіжих овочів, фруктів, ягід, цільнозернових продуктів.
- Вживайте рибу, нежирне м'ясо, знежирені молочні продукти.
- Правильне харчування не лише нормалізує тиск, але й покращить загальне самопочуття.
5. Киньте курити.
- Куріння - ще один фактор ризику розвитку гіпертонії.
- Відмова від сигарет не лише знизить тиск, але й значно покращить стан ваших судин і легенів.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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