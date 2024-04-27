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Здоров'я

Які звички варто запровадити у своє життя для захисту від гіпертонії

Ігор Романько

Які звички допомагають захистити організм від гіпертонії
Які звички допомагають захистити організм від гіпертонії

Здоровий спосіб життя – це найкраща профілактика гіпертонії. Якщо у вас вже є гіпертонія, ці звички допоможуть вам контролювати тиск і запобігти його різким коливанням. Не ігноруйте проблему і регулярно консультуйтеся з лікарем. Дбайте про себе, і ваш тиск завжди буде в нормі!

Хочете знати, як без ліків тримати артеріальний тиск в нормі? Ось кілька простих з сайту uapress.kyiv.ua, але дієвих звичок, які допоможуть вам у цьому.

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1. Рухайтеся!

  • Регулярні фізичні навантаження - це найкращий спосіб запобігти гіпертонії.
  • Навіть помірні тренування 3-4 рази на тиждень (30-45 хвилин) значно знижують ризик розвитку гіпертонії.
  • Ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді - будь-який вид активності, який вам подобається, буде корисним.

2. Відмовтеся від алкоголю.

  • Так, келих вина може тимчасово знизити тиск, але потім він знову підніметься.
  • Надмірне вживання алкоголю шкодить судинам і може призвести до стійкої гіпертонії.
  • Краще пити чисту воду, зелений чай або трав'яні відвари.

3. Знайдіть спосіб зняти стрес.

  • Хронічний стрес - один з головних ворогів здоров'я судин.
  • Медитація, йога, дихальні вправи, аутотренінг - все це допоможе вам розслабитися і знизити тиск.
  • Знайдіть те, що підходить саме вам, і практикуйте регулярно.

4. Харчуйтеся правильно.

  • Зменшіть вживання солі, жирної їжі, копченостей, маринадів.
  • Їжте більше свіжих овочів, фруктів, ягід, цільнозернових продуктів.
  • Вживайте рибу, нежирне м'ясо, знежирені молочні продукти.
  • Правильне харчування не лише нормалізує тиск, але й покращить загальне самопочуття.

5. Киньте курити.

  • Куріння - ще один фактор ризику розвитку гіпертонії.
  • Відмова від сигарет не лише знизить тиск, але й значно покращить стан ваших судин і легенів.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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