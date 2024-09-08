Які породи собак можуть жити на вулиці: рейтинг найвитриваліших

Якщо ви живете в сільській місцевості та маєте достатньо простору, деякі породи великих собак можуть стати ідеальними компаньйонами. Їм потрібен не лише простір для фізичних вправ, а й регулярний догляд і відповідне харчування.

Великі породи часто вимагають активного способу життя та надають перевагу тривалим прогулянкам на свіжому повітрі. Попри їхню вражаючу зовнішність, багато таких собак є доброзичливими та добре ладнають з дітьми, пише Dogchef.

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Серед порід, яким найкраще підходять для життя на природі, – ньюфаундленд. Цей великий собака, відомий своєю вагою до 70 кг, дуже відданий і любить компанію. Його необхідно постійно займати фізичною активністю, щоб уникнути набору зайвої ваги.

Ньюфаундленд. Джерело: content.e-zoo.com.ua

Ще одна порода – сенбернар, яка також відома своїм величезним зростом і силою. Цей спокійний і товариський пес полюбляє бути в горах і на висотах.

Сенбернар. Джерело: pexels.com

Німецький дог, хоча й виглядає як ідеальний охоронець, є дуже ласкавою собакою, яка потребує тривалих прогулянок і спеціального догляду. Також не можна забувати про неаполітанського мастифа – чудову сторожову собаку, яка вимагає ретельного догляду за шерстю і спеціалізованого харчування.

Німецька вівчарка є відмінним вибором для тих, хто шукає сторожову собаку для охорони будинку або навіть для участі в сільськогосподарських роботах. Ця порода відома своєю витривалістю та здатністю працювати зі стадом.

Німецька вівчарка. Джерело: pexels.com

Фландрський Був’є, як і вівчарка, має інстинкти пастуха, і він чудово справляється з охороною великої рогатої худоби.

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Для мисливців ідеальним варіантом може бути Великий Гасконський блакитний – порода мисливських собак, яка відрізняється стрункою статурою і потребує ретельного догляду за шерстю, оскільки дуже любить валятися в багнюці.

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