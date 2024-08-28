Вони спокійні та не потребують багато уваги: топ-3 породи собак, які підійдуть завантаженим господарям

Пошук ідеального компаньона серед чотирилапих друзів – це відповідальне завдання. Особливо коли у вас напружений графік роботи і обмежений час для догляду за вихованцем. На щастя, існують породи собак, які чудово адаптуються до життя з людьми, які ведуть активний спосіб життя. Розглянемо три з них. Про це пише ТСН.

1. Мастиф

Мастифи – це справжні велетні з добродушним серцем. Незважаючи на свої розміри, вони відзначаються спокійним і лагідним характером. Ці собаки потребують мінімальної фізичної активності і будуть щасливі просто полежати поруч з вами на дивані. Мастифи – ідеальні компаньйони для людей, які цінують спокій і відданість.

2. Сенбернар

Сенбернари – це ще одні великі собаки з м'яким характером. Вони відомі своїм спокоєм і терпінням. Незважаючи на свої розміри, вони дуже ніжні та люблячі. Сенбернари не потребують тривалих прогулянок, але їм важлива увага і ласка від власника.

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3. Англійський бульдог

Якщо ви шукаєте меншу за розміром породу, то англійський бульдог може стати вашим ідеальним вибором. Ці собаки мають характерну зовнішність і спокійний темперамент. Вони добре адаптуються до життя в квартирі і не потребують тривалих фізичних навантажень. Англійські бульдоги – відмінні компаньйони для людей, які ведуть спокійний спосіб життя.

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